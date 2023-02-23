Колишній співробітник Хлої Кардаш'ян подав на неї до суду

Американська світська левиця та бізнесвумен Хлої Кардаш’ян

Зірку реаліті-шоу "Сімейство Кардаш’ян", американську світську левицю та бізнесвумен Хлої Кардаш’ян чекають у суді. Позов проти 38-річної знаменитості подав її колишній співробітник, який доглядав за домом.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Меттью Манхард працював на Хлої з січня 2019-го по листопад 2022 року. Він отримав травму коліна, коли прибирав будинок. Чоловік стверджує, що коли хотів повернутися до виконання своїх обов’язків після лікарняного, Кардаш’ян звільнила його.

Манхард запевняє, що в нього було багато обов’язків, через що він часто не міг дозволити собі обідню перерву, передбачену законом. Меттью в позові стверджує, що Хлої також уникала плати йому понаднормово, хоча він часто працював по 12 годин.

"Прикро дізнатися, що колишній співробітник вирішив піти таким шляхом. Меттью отримав винагороду за свою роботу", — запевнив юридичний представник Хлої.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська світська левиця та шоувумен Кайлі Дженнер зізналась, яка з сестер Кардаш'ян їй найрідніша і з якою майже нічого спільного.