Бывший сотрудник Хлои Кардашьян подал на нее в суд

Американская светская львица и бизнесвумен Хлои Кардашьян

Звезду реалити-шоу "Семейство Кардашьян", американскую светскую львицу и бизнесвумен Хлои Кардашьян ждут в суде. Иск против 38-летней знаменитости подал ее бывший сотрудник, ухаживавший за домом.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Мэттью Манхард работал на Хлои с января 2019 по ноябрь 2022 года. Он получил травму колена, когда убирал дом. Мужчина утверждает, что когда хотел вернуться к исполнению своих обязанностей после больничного, Кардашьян уволила его.

Манхард уверяет, что у него было много обязанностей, поэтому он часто не мог позволить себе обеденный перерыв, предусмотренный законом. Мэттью в иске утверждает, что Хлои также избегала оплаты ему сверхурочно, хотя он часто работал по 12 часов.

"Досадно узнать, что бывший сотрудник решил пойти таким путем. Мэттью получил вознаграждение за свою работу", — заверил юридический представитель Хлои.

Напомним, ранее мы писали, что американская светская львица и шоувумен Кайли Дженнер призналась, какая из сестер Кардашьян ей самая родная и с которой почти ничего общего.