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Команда Руслани заявила, що співачка не виступатиме на "Євробаченні-2023" наживо з Києва

30 квітня 2023 23:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Команда Руслани заявила, що співачка не виступатиме на "Євробаченні-2023" наживо з Києва
Під час фіналу конкурсу артистка фізично перебуватиме у Великій Британії. Фото: Іnstagram.com/ruslana.lyzhychko
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Не вщухає скандал між організаторами "Євробачення-2023" і співачкою Русланою, яка першою від України перемогла на конкурсі.

Днями з'явилася новина, що конфлікт вичерпано і нібито Руслана виступить у фіналі конкурсу наживо з Києва. Та ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомили у команді співачки. Повідомляє ТСН.

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Журналісти зв'язалися з менеджеркою Руслани Яною Прядко, яка підтвердила, що як і раніше, виступ зірки на конкурсі не запланований.

Менеджерка наголосила, що під час фіналу конкурсу артистка фізично перебуватиме у Великій Британії, тож ніяк не зможе виступити з Києва, як про це писали раніше.

"Жодних змін, крім низки консультацій від публікації посту Руслани, не відбулось. Формально глядачі побачать Руслану на екрані, але виступу першої української переможниці "Євробачення-2004" на сцені "Євробачення-2023", як у інших переможців, не буде!" — зазначила Яна Прядко.

Історія скандалу

Минулого тижня співачка Руслана обурилася, що її не запросили виступати "Євробаченні-2023", який незабаром відбудеться в англійському Ліверпулі.  Пізніше креативний директор від України на цьогорічному конкурсі Герман Нєнов заявив, що Руслана все ж таки з’явиться у фіналі конкурсу.

Втім виступатиме Руслана не в Ліверпулі, а Києві. За словами Нєнова, ця поява матиме особливу місію.

Таким чином, на "Євробаченні-2023" будуть задіяні переможці від України на конкурсі, а саме Джамала, Kalush Orchestra та Руслана Лижичко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

Зауважимо, саме виступ Руслани на "Євробаченні-2004" приніс перемогу Україні.

Нагадаємо, 13 травня в англійському місті Ліверпуль відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Втім, страйки британських машиністів, які заплановані на цей день, можуть спричинити певні незручності деяким шанувальникам музичного свята.

 

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