Команда Русланы заявила, что певица не будет выступать на "Евровидении-2023" вживую из Киева

Во время финала конкурса артистка будет физически находиться в Великобритании. Фото: Instagram.com/ruslana.lyzhychko

Не утихает скандал между организаторами "Евровидения-2023" и певицей Русланой, которая первой от Украины победила на конкурсе.

На днях появилась новость, что конфликт исчерпан и якобы Руслана выступит в финале конкурса вживую из Киева. Оказалось, что эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщили в команде певицы. Пишет ТСН.

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Журналисты связались с менеджером Русланы Яной Прядко, которая подтвердила, что по-прежнему выступление звезды на конкурсе не запланировано.

Менеджер подчеркнула, что во время финала конкурса артистка физически будет находиться в Великобритании, поэтому никак не сможет выступить из Киева, как об этом писали ранее.

"Никаких изменений кроме ряда консультаций от публикации поста Русланы не произошло. Формально зрители увидят Руслану на экране, но выступления первой украинской победительницы "Евровидения-2004" на сцене "Евровидения-2023", как у других победителей, не будет!" — отметила Яна Прядко.

История скандала

На прошлой неделе певица Руслана возмутилась, что ее не пригласили выступать в "Евровидении-2023", который вскоре состоится в английском Ливерпуле. Позже креативный директор от Украины на конкурсе Герман Ненов заявил, что Руслана появится в финале конкурса. По словам Ненова, это появление будет иметь особую миссию.

Таким образом, на "Евровидении-2023" будут задействованы победители от Украины на конкурсе, а именно Джамала, Kalush Orchestra и Руслана Лыжичко.

Заметим, именно выступление Русланы на "Евровидении-2004" принесло победу Украине.

Напомним, 13 мая в английском городе Ливерпуль состоится финал песенного конкурса "Евровидение-2023". Впрочем, забастовки британских машинистов, которые запланированы на этот день, могут вызвать некоторые неудобства некоторым поклонникам музыкального праздника.