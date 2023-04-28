Фіналу "Євробачення-2023" загрожують плани деяких британців: до чого слід готуватися
Вже 13 травня в англійському місті Ліверпуль пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Втім, страйки британських машиністів, які заплановані на цей день, можуть спричинити певні незручності деяким шанувальникам музичного свята.
Про це повідомляє видання Anadolu Agency.
Подробиці страйків
Працівники 16 залізничних компаній вийдуть на страйк на три дні, 12-13 травня та 3 червня, оскільки профспілка Асоційованого товариства інженерів локомотивів і пожежників відхилила пропозицію Rail Delivery Group про підвищення зарплати на 4%.
"Пропозиція у лише 4% явно не була розроблена для прийняття, оскільки інфляція все ще становить близько 10%, а наші робітники не мали підвищення заробітньої плати протягом чотирьох років", — сказав Мік Уілан, генеральний секретар Асоційованого товариства інженерів локомотивів і пожежників.
На конкурс "Євробачення-2023" приїжджають фанати з багатьох країн світу. Через те, що готельна інфраструктура Ліверпуля навантажена, деякі туристи орендують житло в інших містах та відвідують локації конкурсу завдяки поїздці на потязі. Тож їм слід бути готовими до того, що можливі складнощі з цим в день фіналу, 13 травня та за добу до цього.
Нагадаємо, раніше ми писали, що король Великої Британії Чарльз III, його дружина Камілла та фронтвумен українського гурту THE HARDKISS Юлія Саніна з ведучими конкурсу офіційно відкрили сцену "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що композитор Андрій Данилко прокоментував скандал навколо "Євробачення-2023" та Руслани Лижичко, яку не позвали на конкурс.