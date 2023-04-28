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Фіналу "Євробачення-2023" загрожують плани деяких британців: до чого слід готуватися

28 квітня 2023 10:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фіналу "Євробачення-2023" загрожують плани деяких британців: до чого слід готуватися
Місце проведення конкурсу "Євробачення-2023". Фото: engageliverpool.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже 13 травня в англійському місті Ліверпуль пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Втім, страйки британських машиністів, які заплановані на цей день, можуть спричинити певні незручності деяким шанувальникам музичного свята.

Про це повідомляє видання Anadolu Agency.

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Подробиці страйків

Працівники 16 залізничних компаній вийдуть на страйк на три дні, 12-13 травня та 3 червня, оскільки профспілка Асоційованого товариства інженерів локомотивів і пожежників відхилила пропозицію Rail Delivery Group про підвищення зарплати на 4%.

"Пропозиція у лише 4% явно не була розроблена для прийняття, оскільки інфляція все ще становить близько 10%, а наші робітники не мали підвищення заробітньої плати протягом чотирьох років", — сказав Мік Уілан, генеральний секретар Асоційованого товариства інженерів локомотивів і пожежників.

На конкурс "Євробачення-2023" приїжджають фанати з багатьох країн світу. Через те, що готельна інфраструктура Ліверпуля навантажена, деякі туристи орендують житло в інших містах та відвідують локації конкурсу завдяки поїздці на потязі. Тож їм слід бути готовими до того, що можливі складнощі з цим в день фіналу, 13 травня та за добу до цього. 

Жителі Лондона наприкінці минулого року вже стикнулись з незручностями через страйки залізничників. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Нагадаємо, раніше ми писали, що король Великої Британії Чарльз III, його дружина Камілла та фронтвумен українського гурту THE HARDKISS Юлія Саніна з ведучими конкурсу офіційно відкрили сцену "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що композитор Андрій Данилко прокоментував скандал навколо "Євробачення-2023" та Руслани Лижичко, яку не позвали на конкурс.

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