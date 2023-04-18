Коміки-зрадники з дуету "Кролики", які підтримали анексію Криму, зазнали фіаско у США

Учасники дуету "Кролики" Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко. Фото: Wikimedia Commons/VADIM CHUPRINA

Проросійські гумористи Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко, які за словами актора Віктора Андрієнка, живуть в Україні та виступають на концертах в Києві, опинились в епіцентрі чергового скандалу.

Про це у своєму Facebook повідомив підприємець Данило Тонкопій.

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Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко з дуету "Кролики" підтримали анексію Криму та потрапили до бази "Миротворець". Також вони нерідко з'являються на пропагандистських російських каналах. В ефірі одній з телепрограм РФ Данилець та Мойсеєнко поскаржилися на цькування в Україні та розкритикували Президента Володимира Зеленського.

Новий скандал

За словами підприємця Тонкопія, одіозні гумористи запланували цього місяця турне у США та Канаді. Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко збирались завітати до Нью-Йорку, Чикаго, Маямі, Сіетлу та інших американських міст. Втім, плани 60-річних коміків зазнали фіаско.

"Зрозуміло, що хутро у "кроликів" на 100% із вати. А ми чудово знаємо, що треба робити з такими артистами. Скасовувати. Нуль толерантності до фашистів і до тих, хто підтримує фашизм. Що ми зробили: зв'язалися із концертними майданчиками. Зв'язалися із промоутерами, з організаторами туру. Підготували листи до мерії. Підготували всі інструменти скасування. У результаті скасували 8 з 9 концертів", — повідомив Тонкопій.

За словами підприємця, в мережі все ще можна придбати квитки на концерт скандальних гумористів у Нью-Йорку. Втім, активісти працюють і над цим питанням.

Афіша запланованих концертів дуету "Кролики" в США та Канаді. Фото: Facebook/datonko

Графік концертів дуету "Кролики" у США та Канаді. Фото: Facebook/datonko

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський актор, путініст Михайло Пореченков розповів, чому не йде на фронт та з якими українцями спілкується. Також ми писали, що окупанти планують конфіскувати нерухомість співачки Софії Ротару в Криму та Москві: які в них плани.