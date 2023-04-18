Комики-предатели из дуэта "Кролики", поддержавшие аннексию Крыма, потерпели фиаско в США

Участники дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Фото: Wikimedia Commons/VADIM CHUPRINA

Пророссийские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, которые по словам актера Виктора Андриенко, живут в Украине и выступают на концертах в Киеве, оказались в эпицентре очередного скандала.

Об этом в своем Facebook сообщил предприниматель Даниил Тонкопий.

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Владимир Данилец и Владимир Моисеенко из дуэта "Кролики" поддержали аннексию Крыма и попали в базу "Миротворец". Также они часто появляются на пропагандистских русских каналах. В эфире одной из телепрограмм РФ Данилец и Моисеенко пожаловались на травлю в Украине и раскритиковали Президента Владимира Зеленского.

Новый скандал

По словам предпринимателя Тонкопия, одиозные юмористы запланировали в этом месяце турне в США и Канаде. Владимир Данилец и Владимир Моисеенко собирались посетить Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Сиэтл и другие американские города. Впрочем, планы 60-летних комиков потерпели фиаско.

"Понятно, что мех у "кроликов" на 100% из ваты. А мы прекрасно знаем, что нужно делать с такими артистами. Отменять. Ноль толерантности к фашистам и к тем, кто поддерживает фашизм. Что мы сделали: связались с концертными площадками. Связались с промоутерами, с организаторами тура. Подготовили письма в мэрию. Подготовили все инструменты отмены. В результате отменили 8 из 9 концертов", — сообщил Тонкопий.

По словам предпринимателя, в сети все еще можно купить билеты на концерт скандальных юмористов в Нью-Йорке. Впрочем, активисты работают и над этим вопросом.

Афиша запланированных концертов дуэта "Кролики" в США и Канаде. Фото: Facebook/datonko

График концертов дуэта "Кролики" в США и Канаде. Фото: Facebook/datonko

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