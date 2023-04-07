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Окупанти планують конфіскувати нерухомість Софії Ротару в Криму та Москві: які в них плани

7 квітня 2023 20:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Народна артистка України, співачка Софія Ротару. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні в мережі з’явилась інформація, що співачка Софія Ротару почала розпродавати свою нерухомість в окупованому Криму. Це неабияк обурило окупантів. Деякі з них звернулись до генеральної прокуратури та слідчого комітету країни-терориста. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Громадська організація "Ветерани росії" вимагає від кривавого режиму Кремля вжити заходів для конфіскації нерухомості Софії Ротару. Окупанти  вважають, що виручені гроші з продажу нерухомості народна артистка України може відправити на підтримку ЗСУ.

"Як доброволець СВО (так звана спеціальна військова операція, якою окупанти називають війну в Україні. — Ред.), громадянин росії, я вважаю, що майно Софії Ротару в нашій країні має бути ретельно перевірене на наявність порушень законодавства. Для цього необхідно провести ретельну перевірку на придбання та розпорядження майном відповідно до законодавства та виконання податкових зобов'язань. У разі виявлення порушень ми маємо бути готові вжити рішучих заходів та конфіскувати все майно Софії Ротару на території рф", — заявив ЗМІ окупантів голова "Ветеранів росії" Ільдар Резяпов.

Він повідомив, що у разі, якщо вдасться конфіскувати нерухомість Софії Ротару, гроші спрямують на потреби малозабезпечених нових регіонів росії, а також на підтримку добровольців, які влаштовують терор на території України. 

Резяпов додав, що також направив звернення до Державної думи з проханням до депутатів на законодавчому рівні опрацювати механізм блокування будь-яких фінансових операцій на території рф з майном артистів, які "утекли" з країни-терориста та ведуть антиросійську діяльність.

Раніше повідомлялося, що 75-річна Софія Ротару почала розпродавати нерухомість у рф. За деякими даними, співачка вже продала свою квартиру в Криму, а потім планує пустити з молотка готель Villa Sofia в Ялті. Об'єкт розміщення біля Чорного моря, за чутками, оцінений у понад 30 млн доларів. 

Готель Villa Sofia в Ялті. Фото: Facebook/Villa Sofia
Готель Villa Sofia в Ялті. Фото: Facebook/Villa Sofia

Також росЗМІ повідомляють, що Ротару планує продати свою московську квартиру. За їхньою інформацією, апартаменти в центрі столиці рф артистка купила ще сім років тому, проте довгий час вони були порожніми. Нині в елітній квартирі нібито живе прибиральниця Ротару. 

Сама легендарна співачка ніяк не коментує ці новини, які у соцмережах називають плітками. Щоправда, звернення окупантів до російської влади — факт. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що онук Софії Ротару, якого затримали під час втечі з України, музикант Анатолій Євдокименко, вперше дав інтерв'ю. Також ми розповідали, що в родині Софії Ротару сталося горе.

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