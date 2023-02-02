Компания Meta заблокировала страницу Камалии в Facebook: что певица сделала в ответ
За почти год полномасштабной войны страницы украинских знаменитостей в социальных сетях блокируют из-за жалоб российских пользователей. Правда о кровавой политике кремля "режет им глаза".
Об этом опыте на своей новой странице в Facebook сообщила певица Камалия (KAMALIYA).
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Подробности
Официальная страница артистки в Facebook с более 350 тыс. подписчиков заблокировала компания Meta (которой также принадлежит Instagram) через проукраинские и антироссийские публикации Камалии.
"Я до сих пор борюсь с ними за возрождение моей страницы, потому что считаю, что Facebook предвзято относится к Украине и не поддерживает нашу борьбу против российского вторжения", — заявила певица.
Камалия завела новую страницу в Facebook, предназначенную для продвижения ее песен на иностранных языках. Там будет опубликован первый сингл на хинди/урду Pretty Girl, релиз которого состоится на день святого Валентина, 14 февраля.
"Пожалуйста, подпишитесь на эту страницу в Facebook (Kamaliya — The Voice Beyond Barriers), чтобы максимальное количество людей могли просмотреть мои песни на иностранных языках", — призвала поклонников певица.
Отметим, что в прошлом году, с первых дней полномасштабной войны, Камалия представила украиноязычные песни, вошедшие в альбом "Сильна, як ніколи".
Напомним, ранее мы писали, что певец EL Кравчук признался, какую сумму требовал кибермошенник за возвращение страниц в соцсетях.
Также мы рассказывали, что шоувумен Маша Ефросинина призналась, что жила без Instagram несколько дней и зачем обратилась к министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову.