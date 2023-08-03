Кондратюк розкритикував кулінарне шоу, яке планує знімати державний телеканал

Продюсер Ігор Кондратюк. Фото: Дмитро Ларін

У соцмережах активно обговорюють черговий тендер на розробку та виробництво кулінарного шоу, яке планує знімати один з державних телеканалів. Очікувана вартість фінансування з держбюджету складає 1 млн 879 тис. грн. Ця сума обурила продюсера Ігоря Кондратюка.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України", якому належать зокрема телеканали "Дім" та Freedom ще в травні оголосило тендер на розроблення проєкту під робочою назвою "Кулінарне шоу". Тоді сума була значно вищою.

Тендер на виробництво кулінарного шоу за державні гроші. Скриншот: Prozorro

В червні громадянка Інга Сивицька подала скаргу на тендер. Вона попросила перевірити правомірність витрачання державних коштів замовником. Відповіді вона так і не отримала. Водночас державне підприємство оголосило другий тендер і уклало договір.

Скриншот: Prozorro

Фінансування кулінарного шоу, як і виділені напередодні десятки мільйонів гривень на зйомки фільмів та серіалів, обурило продюсера Ігоря Кондратюка. Він не розуміє, чому з держбюджету гроші йдуть на ці потреби, а не на армію.

"Якому ідіоту зараз потрібне кулінарне шоу?! Який дурінь так знущається над всіма нами", — емоційно зауважив шоумен.

Його публікацію подивилось майже 80 тисяч користувачів соцмережі. Понад три тисячі з них поставили лайк. Також Кондратюк порадив почитати матеріал, як під час Другої Світової війни в США запровадили тотальну економію.

Скриншот: Twitter/IgorVKondratiuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що після гучного розголосу телеведучий Юрій Горбунов відмовився від 33 мільйонів гривень з держбюджету на зйомки свого комедійного серіалу.

Також ми розповідали, що на тлі цього скандалу у відставку подав міністр Мінкульту Олександр Ткаченко.