Горбунов відмовився від 33 мільйонів на зйомки свого серіалу

Шоумен Юрій Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Ведучий Юрій Горбунов зробив гучну заяву щодо скандалу навколо його серіалу. На створення проєкту студія Гобунова отримала з держбюджету 33 мільйони гривень.

Про це шоумен сказав у своєму відеозверненні у Instagram.

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Серіал вийде

Шоумен та продюсер Юрій Горбунов відмовився від держфінансування свого серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". Публічна критика змусила його відмовитися від грошей, але не від ідеї реалізувати проєкт.

"Але звертаючи увагу на ту реакцію, яка відбулася у суспільстві, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування та підтримки, хоча у нас не було ніяких грошей, держава мала лише компенсувати. Але ми не відмовляємося від нашого проєкту, бо ми в нього віримо. Сьогодні, під час війни, кіновиробництво має особливе значення. Ми точно розуміємо значення кіно для суспільства, і будемо шукати інші шляхи для фінансування і виробництва нашого серіалу, і коли він вийде, ви самі побачите і оціните. Побачите, що там не було і бути не могло ніякого Поворознюка, що це кіно про наших сучасників, які ніколи не тримали зброї і під час війни стали справжніми героями", — сказав Горбунов у своєму відеозверненні.

Горбунов наголосив, що його позиція щодо інвестування у кіно та культуру залишається незмінною, особливо в період війни, адже це робочі місця, економіка, інвестиції в донати на Збройні сили України.

Шоумен Юрій Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

"Давайте будемо єдиними та сильними. Моя родина: дружина та діти пережили непрості останні дні, але я знаю та вірю, що до нашої великої перемоги ми не пересваримося один з одним, адже у нас єдиний ворог — це Російська Федерація", — сказав шоумені і подякував всім за підтримку та критику, яка допомагає йому ставати краще.

Раніше шоумен Юрій Горбунов прокоментував скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець". На створення проєкту студія ведучого та продюсера отримала з держбюджету 33 мільйони гривень.

Нагадаємо, український продюсер Ігор Кондратюк звернувся до свого колеги Юрія Горбунова, аби той відмовився від коштів, наданих на створення нового серіалу.