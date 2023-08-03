Кондратюк раскритиковал кулинарное шоу, которое планирует снимать государственный телеканал

Продюсер Игорь Кондратюк. Фото: Дмитрий Ларин

В соцсетях активно обсуждается очередной тендер на разработку и производство кулинарного шоу, которое планирует снимать один из государственных телеканалов. Ожидаемая стоимость финансирования из госбюджета составляет 1 млн 879 тыс. грн. Эта сумма возмутила продюсера Игоря Кондратюка.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которому принадлежат в частности телеканалы "Дім" и Freedom, еще в мае объявило тендер на разработку проекта под рабочим названием "Кулинарне шоу". Тогда сумма была значительно выше.

Тендер на производство кулинарного шоу за деньги. Скриншот: Prozorro

В июне гражданка Инга Сивицкая подала жалобу на тендер. Она попросила проверить правомерность расходования государственных средств заказчиком. Ответа она так и не получила. В то же время государственное предприятие объявило второй тендер и заключило договор.

Скриншот: Prozorro

Финансирование кулинарного шоу, как и выделенные накануне десятки миллионов гривен на съемки фильмов и сериалов, возмутило продюсера Игоря Кондратюка. Он не понимает, почему из госбюджета деньги уходят на эти нужды, а не на армию.

"Какому идиоту сейчас нужно кулинарное шоу?! Какой дурак так издевается над всеми нами", — эмоционально отметил шоумен.

Его публикацию посмотрело почти 80 тысяч пользователей соцсети. Более трех тысяч из них поставили лайк. Кондратюк посоветовал почитать материал, как во время Второй Мировой войны в США ввели тотальную экономию.

Скриншот: Twitter/IgorVKondratiuk

Напомним, ранее мы писали, что после громкой огласки телеведущий Юрий Горбунов отказался от 33 миллионов гривен из госбюджета на съемки своего комедийного сериала.

Также мы рассказывали, что на фоне скандала в отставку подал министр Минкульта Александр Ткаченко.