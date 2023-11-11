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Кондратюк записав відео на честь річниці визволення рідного Херсону

11 листопада 2023 10:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кондратюк записав відео на честь річниці визволення рідного Херсону
Шоумен, продюсер Ігор Кондратюк. Фото: Дмитро Ларін
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Жителі Херсона разом з усією країною відзначають річницю визволення свого міста від окупантів. Рівно рік тому ЗСУ звільнили обласний центр та решту правобережжя Херсонської області. З цього приводу відео записав музичний продюсер Ігор Кондратюк.

Воно доступне для перегляду в соцмережах зірки шоу "Караоке на майдані".

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61-річний музичний продюсер родом з Херсонської області, а саме Високопільського району. Кондратюк зауважив, що це було перше велике місто, яке ЗСУ змогло визволити від росіян. 

"Я схиляюсь перед усіма, хто пережив цю страшну окупацію типу братнього народу. Пережив з надією, що Україна таки прийде, і вона прийшла. Тому що Херсон — це українське місто. Ми бачили ваші неймовірно яскраві мітинги на самому початку окупації, де молодь, літні люди, всі жителі виходили на центральні вулиці, зупиняли танки, виходили з прапорами і кричали "Російський солдат — фашистський окупант". Я це прекрасно пам’ятаю", — сказав Кондратюк землякам. 

Також музичний продюсер розповів у відео, про що він зараз мріє чи не найбільше. 

"Я хотів би, щоб на другу річницю визволення Херсону від російських загарбників приїхали друзі, делегації з Генічеська, Бердянська, Сімферополя, Ялти з українськими прапорами і відмітили цей святковий день", — підсумував Кондратюк. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як минув рік після деокупації Херсона. Також ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський вшанував річницю визволення Херсона.

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