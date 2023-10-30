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Кондратюк зізнався, скільки ще йому винен Козловський

30 жовтня 2023 04:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кондратюк зізнався, скільки ще йому винен Козловський
Відомий український продюсер Ігор Кондратюк. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк та співак Віталій Козловський ось уже 10 років б'ють горшки на публіці. За словами продюсера, співак виплатив йому 500 тис. грн, однак кінцева сума набагато більша.

Про це повідомляє ТСН.

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Кондратюк про те, скільки йому винен Козловський

Так, Кондратюк часто нагадував, що справа давно розв'язана судами, тому Козловський повинен виплатити йому борг за порушення авторського права. Також продюсер розповів, що співак уже виплатив йому 500 тис. грн, однак кінцева сума в рази більша.

Скриншот коментарів у Facebook з відповідями Ігоря Кондратюка
Скриншот коментарів у Facebook з відповідями Ігоря Кондратюка. Фото: ТСН
Скриншот коментарів у Facebook з відповідями Ігоря Кондратюка
Скриншот коментарів у Facebook з відповідями Ігоря Кондратюка. Фото: ТСН

"Уже виплатив десь 500 тисяч, ще винен десь 1,5-1,7 млн. Він же тупо зухвало накручував позови! Ось тому й такі суми. Так, не платив як годиться — звідси й такі борги. У 2019 і 2020 нічого не платив. А ще давав інтерв'ю про якісь 100-тисячні гонорари на концертах минулого року. З яких мав би відраховувати мені, а — не відраховував. Тобто, десь точно збрехав! Блін, а люди ведуться на словесний брехливий понос Козловського, капець", — написав Кондратюк.

Конфлікт Кондратюка й Козловського

Нагадаємо, що після того, як відомий музичний продюсер Вадим Лисиця розповів, що Ігор Кондратюк і досі забирає гроші у Віталія Козловського, який зараз служить у ЗСУ, у мережі здійнявся шквал критики. Співак Віталій Козловський вирішив примиритися з колишнім продюсером і запропонував шляхи вирішення конфлікту.

Також ми писали, що Кондратюк відреагував на пропозицію співака Віталія Козловського укласти мирову угоду. Продюсер вкотре нагадав, що їхній конфлікт з Козловським вже врегульовано судом.

Додамо, що Козловський також відповів колишньому продюсеру Кондратюку. За його словами, в нього все ж таки залишається 10% віри в те, що їм удасться домовитися.

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