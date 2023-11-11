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Кондратюк записал видео в честь годовщины освобождения родного Херсона

11 ноября 2023 10:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кондратюк записал видео в честь годовщины освобождения родного Херсона
Шоумен, продюсер Игорь Кондратюк. Фото: Дмитрий Ларин
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Жители Херсона вместе со всей страной отмечают годовщину освобождения от оккупантов. Ровно год назад ВСУ освободили областной центр и остальное правобережье Херсонской области. По этому поводу видео записал музыкальный продюсер Игорь Кондратюк.

Оно доступно для просмотра в соцсетях звезды шоу "Караоке на майдане".

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Кондратюк об освобождении Херсона

61-летний музыкальный продюсер родом из Херсонской области, а именно Высокопольского района. Кондратюк отметил, что это был первый большой город, который ВСУ смогли освободить от россиян.

"Я склоняюсь перед всеми, кто пережил эту страшную оккупацию типа братского народа. Пережил в надежде, что Украина таки придет, и она пришла. Потому что Херсон — это украинский город. Мы видели ваши невероятно яркие митинги в самом начале оккупации, где молодежь, пожилые люди, все жители выходили на центральные улицы, останавливали танки, выходили с флагами и кричали "Российский солдат — фашистский оккупант". Я это прекрасно помню", — сказал Кондратюк землякам.

Также музыкальный продюсер рассказал в видео, о чем он сейчас мечтает больше всего.

"Я хотел бы, чтобы на вторую годовщину освобождения Херсона от российских захватчиков приехали друзья, делегации из Геническа, Бердянска, Симферополя, Ялты с украинскими флагами и отметили этот праздничный день", — подытожил Кондратюк.

Напомним, ранее мы писали, как прошел год после деоккупации Херсона. Также мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил годовщину освобождения Херсона.

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