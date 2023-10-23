Козловський запропонував Кондратюку мирову — умови співака

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Після того, як відомий музичний продюсер Вадим Лисиця розповів, що Ігор Кондратюк і досі забирає гроші у Віталія Козловського, який зараз служить у ЗСУ, у мережі здійнявся шквал критики. Співак Віталій Козловський вирішив примиритися з колишнім продюсером і запропонував шляхи вирішення конфлікту.

Про це артист повідомив у своєму Instagram.

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Кроки мирової угоди

Віталій зазначив, що їхні представники частково дійшли до умов згоди. Але всі ці розмови все-таки не вилились у щось змістовне через категоричну відмову продюсера зустрітися і зафіксувати відповідні домовленості особисто.

"Всі ці роки ви відмовлялися від пропозицій особисто зустрітися і вирішити конфлікт. І звинувачували мене в тому, що я невдячний і пішов як негідник, не домовившись. Але ми з вами обидва знаємо, що це не так. Я намагався домовитись і на етапі припинення співпраці. І на етапі судів. Погодьтесь, що передати через представника аркуш з умовами і сумами, які я маю віддати, і ігнорувати особисті зустрічі, щоб далі залишати за собою можливість бути "ображеним" та висловлювати неповагу в мою сторону — це не мирова.

Тому зараз я звертаюсь до вас у публічному просторі. Давайте як дорослі свідомі люди повернемось у ту точку, з якої конфлікт було розпочато, і завершимо його по-людськи, уклавши мирову угоду. В рамках тих домовленостей, які представники вже колись розпочинали. Щоб уникнути маніпуляції термінами, поясню. Мирова — це не про "забути борги".

В пропозиції Козловського мирова складається з таких кроків:

1. Зустріч і домовленість.

2. Сплата згідно рішень суду декількома (3-4) платежами впродовж 2 років з урахуванням сьогоднішніх обставин в країні.

3. Вирішення питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару.

4. Тиснуть один одному руки, вважають цей конфлікт вичерпаним і не повертаються до нього ніколи більше.

"Моя пропозиція — ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЬ, говорити, підписувати мирову і припиняти цю ворожнечу. Давайте створимо кейс правового і етичного врегулювання питання авторських прав.

Давайте будемо прикладом гідного і людяного завершення співпраці, яке можливе між артистом і продюсером. А не уособленням ганебного срачу", — зазначив артист.

Співак сказав, що якщо мета продюсера — вирішити питання в правовому полі, захистити свої авторські права, отримати кошти в рамках рішень суду і припинити чвари, вони домовляться і гідно покладуть цьому кінець.

Нагадаємо, Світлана Лобода програла суд автору свого відомого хіта.

Раніше Козловський приїхав з фронту до Києва.