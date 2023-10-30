Кондратюк признался, сколько еще ему должен Козловский

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк. Фото: Reuters

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк и певец Виталий Козловский уже 10 лет бьют горшки на публике. По словам продюсера, певец выплатил ему 500 тыс. грн, однако конечная сумма гораздо больше.

Об этом сообщает ТСН.

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Так, Кондратюк часто напоминал, что дело давно решено судами, поэтому Козловский должен выплатить ему долг за нарушение авторского права. Также продюсер рассказал, что певец уже выплатил ему 500 тыс. грн, однако конечная сумма в разы больше.

Скриншот комментариев в Facebook с ответами Игоря Кондратюка. Фото: ТСН

Скриншот комментариев в Facebook с ответами Игоря Кондратюка. Фото: ТСН

"Уже выплатил где-то 500 тысяч, еще должен где-то 1,5-1,7 млн. Он же тупо дерзко накручивал иски! Вот потому и такие суммы. Да, не платил как следует — отсюда и такие долги. В 2019 и 2020 ничего не платил. А еще давал интервью о каких-то 100-тысячных гонорарах на концертах прошлого года. Из которых должен отчислять мне, а — не отсчитывал. То есть, где-то точно солгал! Блин, а люди ведутся на словесный лживый понос Козловского, капец", — написал Кондратюк.

Конфликт Кондратюка и Козловского

Напомним, что после того, как известный музыкальный продюсер Вадим Лисица рассказал, что Игорь Кондратюк до сих пор забирает деньги у Виталия Козловского, который сейчас служит в ВСУ, в сети поднялся шквал критики. Певец Виталий Козловский решил примириться с бывшим продюсером и предложил пути разрешения конфликта.

Также мы писали, что Кондратюк отреагировал на предложение певца Виталия Козловского заключить мировое соглашение. Продюсер в очередной раз напомнил, что их конфликт с Козловским уже урегулирован судом.

Добавим, что Козловский также ответил бывшему продюсеру Кондратюку. По его словам, у него остается 10% веры в то, что им удастся договориться.