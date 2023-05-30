"Король" капелюхів Руслан Багінський став фіналістом престижної премії

Дизайнер Руслан Багінський. Фото: Instagram/ruslanbaginskiy

Найвідоміший український "капелюшник", дизайнер Руслан Багінський, став фіналістом престижної французької модної премії ANDAM 2023 Fashion Award.

Про це він повідомив в Instagram сторінці свого бренду.

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Подробиці

33-річний уродженець Львова потрапив до номінації "Аксесуари". Це перша поява українців у списку фіналістів премії. Руслан Багінський зазначив, що хотів би почути цю новину 2016 року під час першої поїздки в Париж.

Тоді, за словами "короля" капелюшків, він з командою жив у сумнівних квартирах, районах, і вигризав кожну найменшу можливість розказати про себе і довести всім, а в першу чергу собі, що маленький бренд з України може робити продукт на рівні з легендарними французькими модними будинками.

"В цей момент ввійти в список фіналістів премії, що дала старт Мартіну Маржелі і Ентоні Ваккарелло — сюрреалістичне відчуття. Але сьогодні я дозволяю сказати собі, що я і моя команда це заслужили", — зазначив Багінський.

Фіналісти премії ANDAM 2023 Fashion Award. Скриншот: Instagram/ruslanbaginskiy_hats

Фінал премії ANDAM 2023 Fashion Award відбудеться в столиці Франції вже 30 червня. Членами журі стали супермодель Джіджі Хадід, генеральна директорка Yves Saint Laurent Франческа Беллеттіні а також керівництво популярних брендів Chloe, Chanel, Louis Vuitton та інших.

Відзначимо, що капелюшки від Багінського замовляють топові світові знаменитості: співачки Мадонна, Бейонсе, Тейлор Свіфт, супермоделі Белла та Джіджі Хадід та багато інших зірок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Руслан Багінський отримав лист із Букінгемського палацу на знак подяки за створену ним унікального капелюшка для вже покійної королеви Великої Британії Єлизавети II. Також ми розповідали, що головна редакторка американського видання журналу Vogue Анна Вінтур зустрілась з Багінським та іншими українськими дизайнерами.