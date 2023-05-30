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"Король" шляпок Руслан Багинский стал финалистом престижной премии

30 мая 2023 16:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Король" шляпок Руслан Багинский стал финалистом престижной премии
Дизайнер Руслан Багинский. Фото: Instagram/ruslanbaginskiy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Самый известный украинский "шляпочник", дизайнер Руслан Багинский, стал финалистом престижной французской модной премии ANDAM 2023 Fashion Award.

Об этом он сообщил в Instagram на странице своего бренда.

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Подробности

33-летний уроженец Львова попал в номинацию "Аксессуары". Это первое появление украинцев в списке финалистов премии. Руслан Багинский отметил, что хотел бы услышать эту новость в 2016 году во время первой поездки в Париж.

Тогда, по словам "короля" шляпок, он с командой жил в сомнительных квартирах, районах, и выгрызал каждую малейшую возможность рассказать о себе и доказать всем, а в первую очередь себе, что маленький бренд из Украины может делать продукт на уровне с легендарными французскими модными домами.

"В этот момент войти в список финалистов премии, давшей старт Мартину Маржели и Энтони Ваккарелло — сюрреалистическое чувство. Но сегодня я позволяю сказать себе, что я и моя команда этого заслужили", отметил Багинский.

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Финалисты премии ANDAM 2023 года Fashion Award. Скриншот: Instagram/ruslanbaginskiy_hats

Финал премии ANDAM 2023 года Fashion Award пройдет в столице Франции уже 30 июня. Членами жюри стали супермодель Джиджи Хадид, генеральный директор Yves Saint Laurent Франческа Беллеттини, а также руководство популярных брендов Chloe, Chanel, Louis Vuitton и других.

Отметим, что шляпки от Багинского заказывают топовые мировые знаменитости: певицы Мадонна, Бейонсе, Тейлор Свифт, супермодели Белла и Джиджи Хадид и многие другие звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, что Руслан Багинский получил письмо из Букингемского дворца в благодарность за созданную им уникальную шляпку для уже покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Также мы рассказывали, что главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур встретилась с Багинским и другими украинскими дизайнерами.

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