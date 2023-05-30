"Король" шляпок Руслан Багинский стал финалистом престижной премии
Самый известный украинский "шляпочник", дизайнер Руслан Багинский, стал финалистом престижной французской модной премии ANDAM 2023 Fashion Award.
Об этом он сообщил в Instagram на странице своего бренда.
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33-летний уроженец Львова попал в номинацию "Аксессуары". Это первое появление украинцев в списке финалистов премии. Руслан Багинский отметил, что хотел бы услышать эту новость в 2016 году во время первой поездки в Париж.
Тогда, по словам "короля" шляпок, он с командой жил в сомнительных квартирах, районах, и выгрызал каждую малейшую возможность рассказать о себе и доказать всем, а в первую очередь себе, что маленький бренд из Украины может делать продукт на уровне с легендарными французскими модными домами.
"В этот момент войти в список финалистов премии, давшей старт Мартину Маржели и Энтони Ваккарелло — сюрреалистическое чувство. Но сегодня я позволяю сказать себе, что я и моя команда этого заслужили", — отметил Багинский.
Финал премии ANDAM 2023 года Fashion Award пройдет в столице Франции уже 30 июня. Членами жюри стали супермодель Джиджи Хадид, генеральный директор Yves Saint Laurent Франческа Беллеттини, а также руководство популярных брендов Chloe, Chanel, Louis Vuitton и других.
Отметим, что шляпки от Багинского заказывают топовые мировые знаменитости: певицы Мадонна, Бейонсе, Тейлор Свифт, супермодели Белла и Джиджи Хадид и многие другие звезды.
Напомним, ранее мы писали, что Руслан Багинский получил письмо из Букингемского дворца в благодарность за созданную им уникальную шляпку для уже покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Также мы рассказывали, что главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур встретилась с Багинским и другими украинскими дизайнерами.