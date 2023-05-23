Канни: супермодель приміряла шляпа від Багінського

Супермодель Сінді Бруна. Фото: Reuters

Французька супермодель Сінді Бруна з'явилася на кінофестивалі у Каннах у капелюсі від відомого українського дизайнера. Зірка ефектно позувала перед фотографами у аксесуарі від Ruslan Baginskiy.

Фото зірки на червоній доріжці дизайнер запостив на своїй сторінці Instagram.

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"Дебют на Каннському кінофестивалі. Ти виглядаєш приголомшливо, моя дорога подруго, Сінді Бруна" , — підписав фотографію дизайнер.

У схожому капелюсі від Багінського зараз виступає у світовому турі співачка Бейонсе.

Сінді разом із іншими знаменитостями прийшла на прем'єру фільму "Клуб Зеро" австрійського режисера Джесікі Хауснер. Також прем'єру відвідали Міа Васіковська, Розі Хантінгтон-Вайтлі, Ешлі Грем, Єва Герцигова та інші.

Модель Ешлі Грім. Фото: Reuters

Модель Розі-Хантінгтон Вайтлі. Фото: Reuters

Модель Єва Герцигова. Фото: Reuters

Актриса Мія Васіковська. Фото: Reuters

Зірки у яскравих образах дефелювали перед фотографами. Розі Хантінгтон-Вайтлі з'явилася на червоній доріжці у чорній сукні Valentino SS23 Couture з розрізом, прикрашеним білим бантом. 50-річна супермодель Єва Герцигова приміряла сукню від Saint Laurent.

Фільм Джессіки Хауснер розповідає про молоду вчительку, яка влаштовується на роботу до престижної школи. Там у неї виникає небезпечний зв'язок із п'ятьма учнями. Головну роль у фільмі зіграла Міа Васіковська.

Нагадаємо, українка Євгенія Гордієнко вразила розкішним виходом на червоній доріжці Канського фестивалю. Образ вийшов досить сміливим.

Раніше актриса Дженніфер Лоуренс здивувала черговим сміливим виходом у Каннах. Цього разу зірка обрала комфорт замість гламуру. Вийшла на червону доріжку в шльопанцях.