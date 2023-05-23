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Французька супермодель "вигуляла" у Каннах капелюх від Багінського

23 травня 2023 16:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Канни: супермодель приміряла шляпа від Багінського
Супермодель Сінді Бруна. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Французька супермодель Сінді Бруна з'явилася на кінофестивалі у Каннах у капелюсі від відомого українського дизайнера. Зірка ефектно позувала перед фотографами у аксесуарі від Ruslan Baginskiy.

Фото зірки на червоній доріжці дизайнер запостив на своїй сторінці Instagram.

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"Дебют на Каннському кінофестивалі. Ти виглядаєш приголомшливо, моя дорога подруго, Сінді Бруна" , — підписав фотографію дизайнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У схожому капелюсі від Багінського зараз виступає у світовому турі співачка Бейонсе.

Сінді разом із іншими знаменитостями прийшла на прем'єру фільму "Клуб Зеро" австрійського режисера Джесікі Хауснер. Також прем'єру відвідали Міа Васіковська, Розі Хантінгтон-Вайтлі, Ешлі Грем, Єва Герцигова та інші.

Модель Ешлі Грім. Фото: Reuters
Модель Ешлі Грім. Фото: Reuters
Модель Розі-Хантінгтон Вайтлі. Фото: Reuters
Модель Єва Герцигова. Фото: Reuters
Актриса Мія Васіковскі. Фото: Reuters
Актриса Мія Васіковська. Фото: Reuters

Зірки у яскравих образах дефелювали перед фотографами. Розі Хантінгтон-Вайтлі з'явилася на червоній доріжці у чорній сукні Valentino SS23 Couture з розрізом, прикрашеним білим бантом. 50-річна супермодель Єва Герцигова приміряла сукню від Saint Laurent.

Фільм Джессіки Хауснер розповідає про молоду вчительку, яка влаштовується на роботу до престижної школи. Там у неї виникає небезпечний зв'язок із п'ятьма учнями. Головну роль у фільмі зіграла Міа Васіковська.

Нагадаємо, українка Євгенія Гордієнко вразила розкішним виходом на червоній доріжці Канського фестивалю. Образ вийшов досить сміливим.

Раніше актриса Дженніфер Лоуренс здивувала черговим сміливим виходом у Каннах. Цього разу зірка обрала комфорт замість гламуру. Вийшла на червону доріжку в шльопанцях.

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