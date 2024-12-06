Королева Камілла страждає через хворобу

Королева Великої Британії Камілла. Фото: Reuters

Королева Камілла розповіла про затяжний симптом , через який вона вимушена відкладати робочі справи. Хоча вона почала відвідувати публічні заходи, хвороба все ще дає про себе знати.

Про це пише People.

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Стан здоров'я Королеви Камілли

Королева Камілла розповіла про своє самопочуття через місяць після того, як Букінгемський палац оголосив про її хворобу.

77-річна королева розповіла про своє здоров'я на прийомі в Лондоні, присвяченому 50-річчю благодійної організації Women's Aid у четвер, 5 грудня. Королева була відкритою, коли гості на прийомі запитали про її здоров'я.

"Я все ще трохи втомлена. Деякі симптоми залишаються", — зізналась вона.

Королева Великої Британії Камілла одужує. Фото: Reuters

Королева розповіла про своє самопочуття після того, як раніше цього тижня повідомила, що її нещодавня інфекція в грудях була формою пневмонії. Вона одужує, проте продовжує відчувати епізодичні симптоми поствірусної втоми від інфекції, про яку палац оголосив на початку листопада.

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