Королева Камилла страдает из-за болезни

Королева Камилла на фоне болезни рассказала о своем здоровье
Королева Камилла рассказала о затяжном симптоме, из-за которого она вынуждена откладывать рабочие дела. Хотя она начала посещать публичные мероприятия, болезнь все еще дает о себе знать.
Об этом пишет People.
Состояние здоровья Королевы Камиллы
Королева Камилла рассказала о своем самочувствии спустя месяц после того, как Букингемский дворец объявил о ее болезни.
77-летняя королева рассказала о своем здоровье на приеме в Лондоне, посвященном 50-летию благотворительной организации Women's Aid в четверг, 5 декабря. Королева была открыта, когда гости на приеме спросили о ее здоровье.
"Я все еще немного уставшая. Некоторые симптомы остаются", — призналась она.
Королева рассказала о своем самочувствии после того, как ранее на этой неделе сообщила, что ее недавняя инфекция в груди была формой пневмонии.
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