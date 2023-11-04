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Кортні Кардаш’ян народила першу спільну дитину із Тревісом Баркером

4 листопада 2023 22:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кортні Кардаш’ян народила першу спільну дитину із Тревісом Баркером
Засновниця бренду Lemme Кортні Кардаш'ян і барабанщик Blink-182 Тревіс Баркер. Фото: Instagram Кортні Кардаш'ян
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У зіркової пари США Кортні Кардаш'ян і Тревіса Баркера народився первісток. Стало відомо, що їх перша спільна дитина буде хлопчиком. 

Про це повідомляє People.

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Первісток Кортні Кардаш'ян і Тревіса Баркера

Засновниця бренду Lemme Кортні Кардаш'ян і барабанщик Blink-182 Тревіс Баркер народили свою першу спільну дитину. Кардаш'ян і Баркер, які одружилися в 2022 році, повідомили, що вони очікують на хлопчика під час гендерної вечірки в червні.

Пара оголосила про свою вагітність у червні після того, як Кардашьян підняла табличку з написом "Тревіс, я вагітна" під час концерту Blink-182.

Тоді пара підтвердила радісну новину, опублікувавши відео цього особливого моменту в Instagram. У ролику одягнена в чорне Кардашьян Баркер посміхалася і стрибала в натовпі на стадіоні BMO в Лос-Анджелесі, тримаючи табличку з великими чорними літерами: "Тревіс, я вагітна!" Баркер виглядав шокованим на сцені. Потім здивований барабанщик пройшов до залу, щоб обійняти свою дружину.

Пара вже є батьками шести дітей. У цивільному шлюбі з бізнесменом Скоттом Дисиком Кортні Кардаш'ян народила від нього сина Мейсона, дочку Пенелопу і ще одного сина — Рейна.

Баркер уже є батьком сина Лендона, доньки  Алабами і падчерки  Атіани від своєї колишньої дружини Шенни Моуклер.

Нагадаємо, чоловік Кортні Кардаш’ян Тревіс Баркер прокоментував чутки про те, що його закоханість у Кім Кардаш'ян майже 20 років тому посварила його дружину Кортні із сестрою. Приводом для цього стало те, що у своїх мемуарах 2016 року він називає Кім Кардаш'ян "звабливою" і згадує, що стежив за нею, незважаючи на те, що зустрічався на той момент з Періс Гілтон.

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