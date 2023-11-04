Кортни Кардашьян родила первого совместного ребенка с Тревисом Баркером

Основательница бренда Lemme Кортни Кардашьян и барабанщик Blink-182 Тревис Баркер. Фото: Instagram Кортни Кардашьян

У звездной пары США Кортни Кардашьян и Тревиса Баркера родился первенец. Стало известно, что их первый общий ребенок будет мальчиком.

Об этом сообщает People.

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Первенец Кортни Кардашьян и Тревиса Баркера

Основательница бренда Lemme Кортни Кардашьян и барабанщик Blink-182 Тревис Баркер родили своего первого совместного ребенка. Кардашьян и Баркер, которые поженились в 2022 году, сообщили, что они ожидают мальчика во время гендерной вечеринки в июне.

Пара объявила о своей беременности в июне после того, как Кардашьян подняла табличку с надписью "Трэвис, я беременна" во время концерта Blink-182.

Тогда пара подтвердила радостную новость, опубликовав видео этого особенного момента в Instagram. В ролике одетая в черное Кардашьян Баркер улыбалась и прыгала в толпе на стадионе BMO в Лос-Анджелесе, держа табличку с прописными черными буквами: "Трэвис, я беременна!" Баркер выглядел шокированным на сцене. Затем удивленный барабанщик прошел в зал, чтобы обнять свою жену.

Пара уже есть родителями шести детей. В гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком Кортни Кардашьян родила от него сына Мейсона, дочь Пенелопу и еще одного сына — Рейна.

Баркер уже отец сына Лендона, дочери Алабамы и падчерицы Атианы от своей бывшей жены Шенны Моуклер.

Напомним, муж Кортни Кардашьян Тревис Баркер прокомментировал слухи о том, что его влюбленность в Ким Кардашьян почти 20 лет назад поссорила его жену Кортни с сестрой. Поводом для этого стало то, что в своих мемуарах 2016 года он называет Ким Кардашьян "обольстительной" и вспоминает, что следил за ней, несмотря на то, что встречался на тот момент с Пэрис Хилтон.