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Чоловік Кортні Кардаш’ян прокоментував чутки, що розсварив дружину з сестрою Кім

30 жовтня 2023 16:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Чоловік Кортні Кардаш’ян прокоментував чутки, що розсварив дружину з сестрою Кім
Кортні Кардаш'ян з чоловіком Тревісом Бейкером. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
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Чоловік Кортні Кардаш’ян Тревіс Баркер прокоментував чутки про те, що його закоханість у Кім Кардаш'ян майже 20 років тому посварила його дружину Кортні із сестрою. Приводом для цього стало те, що у своїх мемуарах 2016 року він називає Кім Кардаш'ян "звабливою" і згадує, що стежив за нею, незважаючи на те, що зустрічався на той момент з Періс Гілтон.

Про це пише Daily Mail.

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Тревіс одружений із сестрою Кім Кардаш'ян Кортні, яка перебуває на пізньому терміні вагітності. І останнім часом у Кортні та Кім досить напружені стосунки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Ви розповідаєте людям трохи інформації, і вони відразу думають, що розгадали таємницю "Ось чому вони посварилися". Це просто смішно", — заявив Баркер.

Він додав, що розповів про потяг до Кім з терапевтичною метою, і зазначив, що після цього йому стало легше.

"Я розповів про це, щоб забути", — сказав він.

Нагадаємо, вагітна Кортні Кардаш'ян оголила живіт на обкладинці Vanity Fair.

Раніше Кім Кардаш'ян у сукні-нічнушці та діамантах завітала на модний показ Вікторії Бекхем.

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