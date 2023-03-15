Костюм українки Вікторії Апанасенко став переможцем на "Міс Всесвіт"

Вікторія Апанасенко

Міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" оголосив переможницю у категорії національних костюмів. За результатами голосування користувачів застосунку Miss Universe, перемога дісталася українці Вікторії Апанасенко.

Про це "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко повідомила у своєму Instagram.

Що символізує костюм

За словами Апанасенко, костюм "Воїн світла" — це уособлення внутрішньої сили українців, нашої сміливості та любові до свободи, яка тече в наших жилах.

"Створюючи цей костюм, ми хотіли втілити ідею про те, що війна не може зламати нашу силу і знебарвити наші серця. Навіть палаюча, Україна відродиться, як фенікс, і засяє яскравими барвами ! Цей костюм також символізує кожну жінку, яка бореться за свої права, свободу та своє майбутнє! Кожен з нас — Воїн Світла", — наголосила вона.

Як створювався костюм

За задумом дизайнерки Лесі Патоки та самої Вікторії Апанасенко, костюм "Воїн світла" є втіленням внутрішньої сили українців. Образ склали із золотої "броні", білої сукні, потужних крил із обпаленим війною пір'ям та золотого німба з колосками. Дизайнери надихалися образом архістратига Михайла, який вважається покровителем Києва.

Виготовлення вбрання для конкурсу зайняло чотири місяці, і майстри працювали над ним в екстремальних умовах та за відсутності світла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Україна Всесвіт" детально розповіла про вечірню сукню для конкурсу. Також Вікторія Апанасенко показала архівні фото з дитинства.