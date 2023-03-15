Костюм украинки Виктории Апанасенко стал победителем на "Мисс Вселенная"

Виктория Апанасенко

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" объявил победительницу в категории национальных костюмов. По результатам голосования пользователей приложения Miss Universe, победа досталась украинке Виктории Апанасенко.

Об этом "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко сообщила в своем Instagram.

Что символизирует костюм

По словам Апанасенко, костюм "Воин света" — это олицетворение внутренней силы украинцев, нашей смелости и любви к свободе, которая течет в наших жилах.

"Создавая этот костюм, мы хотели воплотить идею о том, что война не может сломить нашу силу и обесцвечить наши сердца. Даже пылающая Украина возродится, как феникс, и засияет яркими красками! Этот костюм также символизирует каждую женщину, которая борется за свои права, свободу и свое будущее! Каждый из нас — Воин Света", — подчеркнула она.

Как создавался костюм

По замыслу дизайнера Леси Патоки и самой Виктории Апанасенко костюм "Воин света" является воплощением внутренней силы украинцев. Образ составили из золотой "брони", белого платья, мощных крыльев с обожженными войной перьями и золотого нимба с колосьями. Дизайнеры вдохновлялись образом архистратига Михаила, которого считают покровителем Киева.

Изготовление наряда для конкурса заняло четыре месяца, и мастера работали над ним в экстремальных условиях и при отсутствии света.

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Украина Вселенная" подробно рассказала о вечернем платье для конкурса. Также Виктория Апанасенко показала архивные фото с детства.