Як змінились музичні вподобання українців за останні пів року

У дослідженні OSINT-спільноти Molfar представлений детальний аналіз

За майже рік повномасштабної війни чимало українців перейшли у повсякденному житті на українську мову та видалили з гаджетів російський контент. Це стосується і музики.

У дослідженні OSINT-спільноти Molfar представлений детальний аналіз, як змінились музичні вподобання українців.

Деталі

У Molfar розглядали п’ять популярних стрімінгових майданчиків в Україні: Youtube Music, Spotify, Deezer, Shazam та Apple Music. Був проаналізований період часу з червня 2022 року по січень 2023-го

Найпопулярнішими сервісами є Youtube Music та Spotify з 7 млн 120 тис. та 2 млн 910 тис. млн візитів українських користувачів відповідно. Українські пісні є найпопулярнішою категорією серед українських користувачів більшості музичних платформ. При цьому близько 10-20% пісень у Топ-100 прослуховувань серед українців складають російські композиції.

Кількість російських виконавців на всіх платформах або не змінилась, або зменшилась, окрім Deezer — влітку 2022 в чарті "100 найкращих треків" був лише один російський виконавець, взимку 2023 вже два. При цьому найменший відсоток російських композицій, попри зворотну динаміку, виявився також на Deezer (2%).

Кількість українських виконавців на всіх платформах також зменшилась, причому суттєво: на 14% — в Youtube Music, на 11% — у Deezer, на 9% — у Shazam, і на 8% — у Deezer.

Зміни за друге півріччя, стверджують дослідники, говорять про збільшення української самосвідомості – тепер на всіх стрімінгових музичних платформах українських виконавців суттєво більше, аніж російських.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з музичних виконавців потрапив в тренди українського YouTube. Також ми писали, що відомі тревел-блогери поділились досвідом в першому випуску україномовного проєкту "Ютубери".