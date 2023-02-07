Как изменились музыкальные предпочтения украинцев за последние полгода

В исследовании OSINT-сообщества Molfar представлен детальный анализ

За почти год полномасштабной войны многие украинцы перешли в повседневной жизни на украинский язык и удалили из гаджетов российский контент. Это касается и музыки.

В исследовании OSINT-сообщества Molfar представлен детальный анализ, как изменились музыкальные предпочтения украинцев.

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В Molfar рассматривали пять популярных стриминговых площадок в Украине: Youtube Music, Spotify, Deezer, Shazam и Apple Music. Был проанализирован период времени с июня 2022 года по январь 2023-го

Самыми популярными сервисами являются Youtube Music и Spotify с 7 млн 120 тыс. и 2 млн. 910 тыс. млн. визитов украинских пользователей соответственно. Украинские песни — самая популярная категория среди украинских пользователей большинства музыкальных платформ. При этом около 10-20% песен в Топ-100 прослушиваний среди украинцев составляют российские композиции.

Количество российских исполнителей на всех платформах либо не изменилось, либо уменьшилось, кроме Deezer — летом 2022 года в чарте "100 лучших треков" был только один российский исполнитель, зимой 2023 года уже два. При этом самый маленький процент российских композиций, несмотря на обратную динамику, оказался также на Deezer (2%).

Количество украинских исполнителей на всех платформах также уменьшилось, причем существенно: на 14% у Youtube Music, на 11% у Deezer, на 9% у Shazam, и на 8% у Deezer.

Изменения за второе полугодие, утверждают исследователи, говорят об увеличении украинского самосознания — теперь на всех стриминговых музыкальных платформах украинских исполнителей гораздо больше, чем российских.

Напомним, ранее мы писали, кто из музыкальных исполнителей попал в тренды украинского YouTube. Также мы писали, что известные тревел-блогеры поделились опытом в первом выпуске украиноязычного проекта "Ютубери".