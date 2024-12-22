Козловський замилував кадрами з сином Оскаром

Співак Віталій Козловський із сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський замилував шанувальників новими кадрами зі своїм крихітним сином Оскаром. Виконавець організував малюку новорічну фотосесію.

Милим відео з первістком Козловський поділився в Instagram.

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Малюк помітно підріс за декілька місяців. Артист разом зі своєю дружиною Юлією Бакуменко вбрав синочка у костюм маленького Санти.

Оскар позував перед камерою у червоному комбінезоні, новорічному ковпаку та чобітках на тлі прикрашеної ялинки та червоних прикрас. Помітно, що хлопчик дуже енергійній та допитливий.

"Мій лялюн", — зворушливо підписав відео Козловський.

Раніше дружина співака Юлія Бакуменко відреагувала на непрохані поради про виховання сина. Також Віталій Козловський показався на прогулянці з маленьким сином.