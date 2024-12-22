Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Козловський показав сина у святковому костюмі Санти arrow

Козловський показав сина у святковому костюмі Санти

22 грудня 2024 18:40
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Козловський замилував кадрами з сином Оскаром
Співак Віталій Козловський із сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Співак Віталій Козловський замилував шанувальників новими кадрами зі своїм крихітним сином Оскаром. Виконавець організував малюку новорічну фотосесію.

Милим відео з первістком Козловський поділився в Instagram.

Читайте також:

Козловський показав нове відео з сином

Малюк помітно підріс за декілька місяців. Артист разом зі своєю дружиною Юлією Бакуменко вбрав синочка у костюм маленького Санти.

Оскар позував перед камерою у червоному комбінезоні, новорічному ковпаку та чобітках на тлі прикрашеної ялинки та червоних прикрас. Помітно, що хлопчик дуже енергійній та допитливий.

"Мій лялюн", — зворушливо підписав відео Козловський.

Раніше дружина співака Юлія Бакуменко відреагувала на непрохані поради про виховання сина. Також Віталій Козловський показався на прогулянці з маленьким сином.

діти Віталій Козловський відео Новий рік фотосесія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:45 На Волині п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП — як його покарають

19:43 Забарний знову допоміг Борнмуту розгромити Манчестер Юнайтед

19:15 Трамп може вивести США з ВООЗ у день інавгурації — FT

18:39 Від куті до оселедцю — ціни на різдвяну вечерю в Одесі

18:16 Сирський показав, як ЗСУ знищують росіян на передовій — відео

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

18:15 Послуги без направлення лікаря стануть платними в Одесі

18:12 До 10 тис. грн за копійку — які монети принесуть хороший дохід

18:05 Сотні мешканців Львова провели акцію "Третє Різдво в полоні"

17:46 Синоптики попередили про зміну погоди в Одесі на завтра

17:33 Пів року для ДНК — мама зниклого воїна розповіла про пошуки сина

19:45 На Волині п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП — як його покарають

19:43 Забарний знову допоміг Борнмуту розгромити Манчестер Юнайтед

19:15 Трамп може вивести США з ВООЗ у день інавгурації — FT

18:39 Від куті до оселедцю — ціни на різдвяну вечерю в Одесі

18:16 Сирський показав, як ЗСУ знищують росіян на передовій — відео

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

18:15 Послуги без направлення лікаря стануть платними в Одесі

18:12 До 10 тис. грн за копійку — які монети принесуть хороший дохід

18:05 Сотні мешканців Львова провели акцію "Третє Різдво в полоні"

17:46 Синоптики попередили про зміну погоди в Одесі на завтра

17:33 Пів року для ДНК — мама зниклого воїна розповіла про пошуки сина

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку