Козловский восхищался кадрами с сыном Оскаром

Певец Виталий Козловский с сыном Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский зачаровал поклонников новыми кадрами со своим крошечным сыном Оскаром. Исполнитель организовал малышу новогоднюю фотосессию.

Милым видео с первенцем Козловский поделился в Instagram.

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Малыш заметно подрос за несколько месяцев. Артист вместе со своей женой Юлией Бакуменко нарядил сынишку в костюм маленького Санты.

Оскар позировал перед камерой в красном комбинезоне, новогоднем колпаке и сапожках на фоне украшенной елки и красных украшений. Заметно, что мальчик очень энергичный и любознательный.

"Мой лялюн", — трогательно подписал видео Козловский.

Ранее супруга певца Юлия Бакуменко отреагировала на незваные советы о воспитании сына. Также Виталий Козловский показался на прогулке с маленьким сыном.