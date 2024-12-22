Козловский восхищался кадрами с сыном Оскаром

Козловский показал сына в праздничном костюме Санты
Певец Виталий Козловский зачаровал поклонников новыми кадрами со своим крошечным сыном Оскаром. Исполнитель организовал малышу новогоднюю фотосессию.
Милым видео с первенцем Козловский поделился в Instagram.
Козловский показал новое видео с сыном
Малыш заметно подрос за несколько месяцев. Артист вместе со своей женой Юлией Бакуменко нарядил сынишку в костюм маленького Санты.
Оскар позировал перед камерой в красном комбинезоне, новогоднем колпаке и сапожках на фоне украшенной елки и красных украшений. Заметно, что мальчик очень энергичный и любознательный.
"Мой лялюн", — трогательно подписал видео Козловский.
Ранее супруга певца Юлия Бакуменко отреагировала на незваные советы о воспитании сына. Также Виталий Козловский показался на прогулке с маленьким сыном.
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