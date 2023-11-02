Козловський порівняв Кондратюка з Путіним і підсумував конфлікт

Співак і військовий Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Останні тижні конфлікт між Віталієм Козловським і Ігорем Кондратюком набрав нових обертів, адже колеги співака розповіли, що його експродюсер забирає його військову зарплатню. На фоні резонансу навколо конфлікту, Козловський запропонував Кондратюку "мирову", проте той відмовився.

Співак вирішив закрити цю тему і підбив підсумки у дописі в Instagram.

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Відповів хамством і зневагою

Попри весь резонанс, обговорення і критику у бік Кондратюка, музичний продюсер залишився стояти на своєму і не пробачив і частини боргу Віталію Козловському, який зараз служить у ЗСУ. Більше того, він навіть відмовився особисто зустрітися зі співаком і обговорити те, що відбувається.

Артист вирішив закрити цю тему і надалі віддавати борги, як і робив всі роки до цього. Підсумки ситуації, що склалася, підбив в Instagram.

"Кондратюк відмовився від мирової. Відповів очевидно для мене — хамством і зневагою. Тому на цьому роблю висновок, що подальша комунікація не має ні сенсу, ні перспектив. Це те саме, що вести переговори з путіним. Якщо стоїть задача сліпо і жадібно знищувати, то здоровий глузд і доводи будуть безсилими", — написав Козловський.

Він також зауважив, що Кондратюк не хоче говорити з ним особисто через страх.

"Бо скинувши ці переговори на представника, він апелюватиме винятково до рішень суду про порушені авторські права. Коли я і сам знаю та не заперечую, що ці пісні співав і буду за це платити. Але, говорячи зі мною очі в очі, доведеться визнавати (або принаймні пам’ятати) всі ті епізоди непорядності, які мали місце в мою сторону всі роки співпраці, і які врешті призвели і до припинення цієї співпраці, і до судів", — додав співак.

Віталій вибачився перед прихильниками, що їм довелося спостерігати за цим публічним конфліктом у і без того важкі часи. Він також зазначив, що буде залишатися військовим до нашої перемоги.

Історія конфлікт між Козловським та Кондратюком

12 років тому Віталій пішов від продюсера, але продовжив співати композиції, права на які йому не належали. Згідно з рішеннями суду, Козловський має сплатити приблизно 2 млн гривень. За словами Кондратюка, виплачена сума за чотири роки склала майже 43 тисячі гривень. Це приблизно 2% від усього боргу військовослужбовця.

Зараз виконавча служба переводить 20% від бойових виплат Козловського на рахунок Кондратюка. Куди йдуть інші транзакції, зірка шоу Караоке на майдані не знає. Він припустив, що в військовослужбовця є інші фінансові зобов'язання.

Нагадаємо, Кондратюк зізнався, скільки ще йому винен Козловський.

Також ми писали, що Козловський прокоментував відмову Кондратюка прийняти умови мирової.