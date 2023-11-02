Козловский сравнил Кондратюка с Путиным и подытожил конфликт

Певец и военный Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Последние недели конфликт между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком набрал новые обороты, ведь коллеги певца рассказали, что его экспродюсер забирает его военную зарплату. На фоне резонанса вокруг конфликта Козловский предложил Кондратюку "мировую", однако тот отказался.

Певец решил закрыть эту тему и подвел итоги в публикации в Instagram.

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Ответил хамством и пренебрежением

Несмотря на резонанс, обсуждение и критику в сторону Кондратюка, музыкальный продюсер остался стоять на своем и не простил и части долга Виталию Козловскому, который сейчас служит в ВСУ. Более того, он даже отказался лично встретиться с певцом и обсудить происходящее.

Артист решил закрыть эту тему и дальше отдавать долги, как и делал все годы до этого. Итоги сложившейся ситуации подвел в Instagram.

"Кондратюк отказался от мировой. Ответил очевидно для меня — хамством и пренебрежением. Поэтому на этом делаю вывод, что дальнейшая коммуникация не имеет ни смысла, ни перспектив. Это то же, что вести переговоры с Путиным. Если стоит задача слепо и жадно уничтожать, то здравый смысл и доводы будут бессильны", — написал Козловский.

Он также отметил, что Кондратюк не хочет говорить с ним лично из-за страха.

"Ибо сбросив эти переговоры на представителя, он будет апеллировать исключительно к решениям суда о нарушенных авторских правах. Когда я и сам знаю и не отрицаю, что эти песни пел и буду за это платить. Но, говоря со мной глаза в глаза, придется признавать ( или, по крайней мере, помнить) все те эпизоды непорядочности, которые имели место быть в мою сторону все годы сотрудничества, которые в конце концов привели и к прекращению этого сотрудничества, и к судам", — добавил певец.

Виталий извинился перед поклонниками, что им пришлось наблюдать за этим публичным конфликтом в и без того трудные времена. Он также отметил, что будет оставаться военным до нашей победы.

История конфликта между Козловским и Кондратюком

12 лет назад Виталий ушел от продюсера, но продолжил петь композиции, права на которые ему не принадлежали. Согласно решениям суда, Козловский должен оплатить около 2 млн гривен. По словам Кондратюка, выплаченная сумма за четыре года составила почти 43 тысяч гривен. Это примерно 2% всего долга военнослужащего.

Сейчас исполнительная служба переводит 20% боевых выплат Козловского на счет Кондратюка. Куда идут другие транзакции, звезда шоу "Караоке на майдане" не знает. Он предположил, что у военнослужащего есть другие финансовые обязательства.

Напомним, Кондратюк признался, сколько ему еще должен Козловский.

Также мы писали, что Козловский прокомментировал отказ Кондратюка принять мировые условия.