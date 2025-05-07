Козловський виплатив борги Кондратюку — деталі

Український співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Відомому українському співаку Віталію Козловському вдалося поставити жирну крапку в тривалому конфлікті з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Музикант виплатив йому всі борги.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Козловський розрахувався з Кондратюком

Музикант повідомив, що нині всі справи щодо нього в суді закриті, адже він виплатив свої борги продюсеру Кондратюку. Козловський заінтригував новими творчими звершеннями.

"Я вільний від Кондратюка! Від сьогоднішнього дня всі

судові справи закриті. Всі мої старі хіти належать мені. Дякую всім, хто вірив і чекав. I’ll be back із Шекспіром (і не тільки з ним). Вже Дуже скоро!" — написав артист.

Сам продюсер Кондраюк підтвердив погашення боргів Козловським на своїй сторінці у Facebook.

"Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього в повному обсязі", — написав він.

Історія конфлікту між Козловським та Кондратюком

Ще 12 років тому Козловський заспівав пісні на одному з концертів, всупереч тому, що авторське право на них належало Кондратюку. Продюсер подав на артиста до суду. Ціна позову становила 2 мільйони гривень.

Близько 20% заробітку у війську в артиста стягувала виконавча служба за цим провадженням. Козловський жалівся про те, що через судову справу йому не вистачає коштів на життя та потреби служби.

Нагадаємо, раніше Козловський зворушливо привітав кохану з днем народження. Також музикант звинуватив Кондратюка у тому, що продюсер зробив усе, щоб він та його рідні не потрапили під мобілізацію