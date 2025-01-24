Віталій Козловський зворушливо привітав дружину з іменинами

Співак, військовослужбовець Віталій Козловський з дружиною Юлією. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

В п’ятницю, 24 січня, дружина співака, військовослужбовця Віталія Козловського відзначила день народження. Юлії Бакуменко, яка є за сумісництвом піар-менеджеркою артиста, виповнилось 37 років.

З цього приводу Віталій Козловський привітав кохану в сторіз свого Instagram.

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Мобілізований співак привітав дружину не в основній стрічці, а в сторіз. Він подякував Юлії за те, що вона "надає йому крила", і провів паралель з одним з відомих енергетичних напоїв. Також військовослужбовець назвав дружину коханою і зробив репост її публікації.

Віталій Козловський привітав дружину з днем народження. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

У своїй публікації Юлія не стала показувати зіркового чоловіка. Вона опублікувала фото з сином Оскаром, який народився минулого року і став для зіркової родини первістком.

"Цей рік був до мене щедрий і дуже щасливий. Не кожен рік отримуєш Оскара. З цим відчуттям щастя і з впевненістю, що всі плани реалізуються, зустрічаю наступний! Безмежно вдячна кожному за стільки теплих слів і привітань. Ціную дуже", — написала Юлія.

Згадувати чоловіка в публікації вона не стала. Також не опублікувала Бакуменко і жодної сторіз зі святкового дня. Чи провели цей день Віталій та Юлія, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський показав сина у святковому костюмі Санти. Також ми розповідали, з ким голлівудський актор Бредлі Купер відсвяткував своє 50-річчя.