Козловский выплатил долги Кондратюку — детали

Украинский певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Известному украинскому певцу Виталию Козловскому удалось поставить жирную точку в длительном конфликте с бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Музыкант выплатил все долги перед ним.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

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Музыкант сообщил, что сейчас все дела в отношении его в суде закрыты, ведь он выплатил свои долги продюсеру Кондратюку. Козловский заинтриговал новыми творческими свершениями.

"Я свободен от Кондратюка! С сегодняшнего дня все

судебные дела закрыты. Все мои старые хиты принадлежат мне. Спасибо всем, кто верил и ждал. I'll be back с Шекспиром (и не только с ним). Уже очень скоро!" — написал артист.

Сам продюсер Кондраюк подтвердил погашение долгов Козловским на своей странице в Facebook.

"Судебные долги Виталием Козловским оплачены. Каталог песен перешел к нему в полном объеме", — написал он.

История конфликта между Козловским и Кондратюком

Еще 12 лет назад Козловский спел песни на одном из концертов, вопреки тому, что авторское право на них принадлежало Кондратюку. Продюсер подал на артиста в суд. Цена иска составляла 2 миллиона гривен.

Около 20% заработка в армии у артиста взимала исполнительная служба по этому производству. Козловский жаловался, что из-за судебного дела ему не хватает средств на жизнь и нужды службы.

Напомним, ранее Козловский трогательно поздравил любимую с днем рождения. Также музыкант обвинил Кондратюка в том, что продюсер сделал все, чтобы он и его родные не попали под мобилизацию