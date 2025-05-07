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Козловский поставил точку в долгом конфликте с Кондратюком

7 мая 2025 15:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Козловский выплатил долги Кондратюку — детали
Украинский певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известному украинскому певцу Виталию Козловскому удалось поставить жирную точку в длительном конфликте с  бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Музыкант выплатил все долги перед ним.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

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Музыкант сообщил, что сейчас все дела в отношении его в суде закрыты, ведь он выплатил свои долги продюсеру Кондратюку. Козловский заинтриговал новыми творческими свершениями.

"Я свободен от Кондратюка! С сегодняшнего дня все
судебные дела закрыты. Все мои старые хиты принадлежат мне. Спасибо всем, кто верил и ждал. I'll be back с Шекспиром (и не только с ним). Уже очень скоро!" — написал артист.

Сам продюсер Кондраюк подтвердил погашение долгов Козловским на своей странице в Facebook.

"Судебные долги Виталием Козловским оплачены. Каталог песен перешел к нему в полном объеме", — написал он.

История конфликта между Козловским и Кондратюком

Еще 12 лет назад Козловский спел песни на одном из концертов, вопреки тому, что авторское право на них принадлежало Кондратюку. Продюсер подал на артиста в суд. Цена иска составляла 2 миллиона гривен.

Около 20% заработка в армии у артиста взимала исполнительная служба по этому производству. Козловский жаловался, что из-за судебного дела ему не хватает средств на жизнь и нужды службы.

Напомним, ранее Козловский трогательно поздравил любимую с днем рождения. Также музыкант обвинил Кондратюка в том, что продюсер сделал все, чтобы он и его родные не попали под мобилизацию

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