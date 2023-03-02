Оля Цибульська про сексистський скандал з Іво Бобулом

Співачка Оля Цибульська

Сексистський скандал зі співаком Іво Бобулом став чи не найобговорюванішою новиною в українському шоу-бізнесі. 69-річний артист висловився щодо сучасних жінок та засудив спосіб життя, який веде інтерв'юерка Емма Антонюк. Більшість користувачів соцмереж засудили Бобула. Втім, деякі колеги по шоу-бізу не оцінили професіоналізм Емми.

Співачка Оля Цибульська у свому Instagram висловилась з цього приводу.

Деталі

Артистка заспівала про Іво Бобула. У відео лунає фраза: "Про сексизм у діда ліпше не питати". Річ у тому, що співак висловив свою думку про сучасних жінок, назвавши їх меркантильними. А ті хто сидить вдома — "правильними".

Антонюк не стала мовчати та підняла тему сексизму. Її підтримали чимало шанувальників. Втім, багато хто вважає, що Емма хайпує на цьому інтерв’ю, публікацію якого Бобул не дав.

"Пропоную Еммі Антонюк взяти наступне інтерв’ю про національну ідею — в Потапа, про тікток тренди — в Ніни Матвієнко і в мене про хімічну іонізацію. Не тільки ж в Іво Бобула питати про те, що він ніколи не чув. Про гендерну рівність", — іронічно висловилась Цибульська.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Іво Бобул зізнався, хто заважав йому будувати кар'єру. Також ми розповідали, що Оля Цибульська вперше за 20 років показала свого чоловіка.