Оля Цыбульская о сексистском скандале с Иво Бобулом

Певица Оля Цыбульская

Сексистский скандал с певцом Иво Бобулом стал самой обсуждаемой новостью в украинском шоу-бизнесе. 69-летний артист высказался по поводу современных женщин и осудил образ жизни, который ведет интервьюер Эмма Антонюк. Большинство пользователей соцсетей осудили Бобула. Впрочем, некоторые коллеги по шоу-бизу не оценили профессионализм Эммы.

Певица Оля Цыбульская в своем Instagram высказалась по этому поводу.

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Артистка спела об Иво Бобуле. В видео звучит фраза: "О сексизме у деда лучше не спрашивать". Дело в том, что певец выразил свое мнение о современных женщинах, назвав их меркантильными. А тех, кто сидит дома — "правильными".

Антонюк не стала молчать и подняла тему сексизма. Ее поддержали немало поклонников. Впрочем, многие считают, что Эмма хайпирует на этом интервью, публикацию которого Бобул не дал.

"Предлагаю Эмме Антонюк взять следующее интервью о национальной идее — у Потапа, о тикток трендах — у Нины Матвиенко и у меня о химической ионизации. Не только же у Иво Бобула спрашивать о том, что он никогда не слышал. О гендерном равенстве", — иронически высказалась Цыбульская.

Напомним, ранее мы писали, что Иво Бобул признался, кто мешал ему строить карьеру. Также мы рассказывали, что Оля Цыбульская впервые за 20 лет показала своего мужа.