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"Лучше у деда не спрашивать": Цыбульская спела о скандале с Бобулом и попросилась на интервью

2 марта 2023 10:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Оля Цыбульская о сексистском скандале с Иво Бобулом
Певица Оля Цыбульская
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сексистский скандал с певцом Иво Бобулом стал самой обсуждаемой новостью в украинском шоу-бизнесе. 69-летний артист высказался по поводу современных женщин и осудил образ жизни, который ведет интервьюер Эмма Антонюк. Большинство пользователей соцсетей осудили Бобула. Впрочем, некоторые коллеги по шоу-бизу не оценили профессионализм Эммы.

Певица Оля Цыбульская в своем Instagram высказалась по этому поводу.

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Подробности

Артистка спела об Иво Бобуле. В видео звучит фраза: "О сексизме у деда лучше не спрашивать". Дело в том, что певец выразил свое мнение о современных женщинах, назвав их меркантильными. А тех, кто сидит дома "правильными".

Антонюк не стала молчать и подняла тему сексизма. Ее поддержали немало поклонников. Впрочем, многие считают, что Эмма хайпирует на этом интервью, публикацию которого Бобул не дал.

"Предлагаю Эмме Антонюк взять следующее интервью о национальной идее — у Потапа, о тикток трендах — у Нины Матвиенко и у меня о химической ионизации. Не только же у Иво Бобула спрашивать о том, что он никогда не слышал. О гендерном равенстве", иронически высказалась Цыбульская.

Напомним, ранее мы писали, что Иво Бобул признался, кто мешал ему строить карьеру. Также мы рассказывали, что Оля Цыбульская впервые за 20 лет показала своего мужа.

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