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Крістіна Агілера зізналась, які процедури робила зі своїм обличчям: чи була пластика

3 березня 2023 10:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чи робила Крістіна Агілера пластичні операції
Американська співачка Крістіна Агілера
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На відміну від своєї подружки дитинства Брітні Спірс, американська співачка Крістіна Агілера останній рік активно гастролює по всьому світу. Часто артистка виступає в сонцезахисних окулярах, які корегують пропорції обличчя. Останнім часом у соцмережах все більше розмов про те, що Крістіна відвідала пластичного хірурга. 

В одному з останніх інтерв’ю Агілера розставила всі крапки над "і", повідомляє видання US Magazine.

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Деталі

Співачка оголосила про співпрацю з компаніями Xeomin і Merz Aesthetics. "Я завжди була досить відкритою книгою про своє тіло, свою зовнішність, тощо", — заявила виконавиця хіта Genie in a Bottle.

Ксеомін (інкоботулотоксин А) є ін’єкцією проти зморшок, схваленою FDA (управління з продовольства і медикаментів США).

"Я думаю, що ми всі можемо розраховувати на невелику допомогу. Чому ні", — сказала Агілера виданню, підтверджуючи, що вона є прихильницею ін’єкційних процедур для догляду за власною шкірою.

Співачка впевнена, що кожен має робити зі своїм тілом те, що йому подобається. Втім, наявність пластичних операцій лауреатка премії "Ґреммі" не підтвердила. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко зізналась, чи робила пластичні операції та на які процедури наважилась.

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