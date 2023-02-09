Чи робила пластичні операції Міс Україна Всесвіт Вікторія Апанасенко

"Міс Україна Всесвіт" зізналась, чи робила пластичні операції та на які процедури наважилась
Представницю від України на конкурсі "Міс Всесвіт-2023", модель Вікторію Апанасенко з міста Чернігів, деякі користувачі соцмереж, зокрема росіяни, захейтили за нібито пластичні операції.
В інтерв’ю на YouTube каналі "ОЛИЦЬКА" українська красуня прокоментувала ці чутки.
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Деталі
До конкурсу у США та особливо під час його проведення минулого місяця в російському інфопросторі з’являлись вкиди про те, Апанасенко за допомогою пластичних хірургів зробила собі нове обличчя і таким дівчатам не місце на "Міс Всесвіт". Сама Вікторія, коли почула це питання усміхнулась.
"Я взагалі обожнюю ці коментарі. А ще, особливий вид мистецтва, коли знаходять фотографію з максимально поганим світлом. Я по секрету скажу, ви не бачили мене з різним макіяжем. Я дуже різна, можу вимальовувати собі обличчя", — розповіла Апанасенко.
Через такі звинувачення, Вікторія навіть опублікувала колаж, на якому зображена її мама в молодості. Це, за словами Апанасенко, найкращий доказ, що пластичні операції вона не робила. Ані грудей, ані носа.
Це стосується й контуру обличчя, запевнила модель. А якісь зміни — це все вага тіла, яка періодично змінюється.
Втім, деякі косметичні процедури Вікторія Апанасенко вже таки відвідувала.
"Колись підколювала губи. Але перед конкурсом навпаки, я їх виколювала. Робила також вініри найкращого лікаря в Україні. Це було безкоштовно, я була моделлю в нього на курсі. Ох, мене батьки цькували з цього приводу", — підсумувала Апанасенко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Україна Всесвіт" детально розповіла про вечірню сукню для конкурсу. Також Вікторія Апанасенко показала архівні фото з дитинства.