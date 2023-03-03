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Кристина Агилера призналась, какие процедуры делала со своим лицом: была ли пластика

3 марта 2023 10:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Делала ли Кристина Агилера пластические операции
Американская певица Кристина Агилера
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В отличие от своей подружки детства Бритни Спирс, американская певица Кристина Агилера в последний год активно гастролирует по всему миру. Часто артситка выступает в солнцезащитных очках, корректирующих пропорции лица. В последнее время в соцсетях все больше разговоров о том, что Кристина посетила пластического хирурга.

В одном из последних интервью Агилера расставила все точки над "i", сообщает издание US Magazine.

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Подробности

Певица объявила о сотрудничестве с компаниями Xeomin и Merz Aesthetics. "Я всегда была достаточно открытой книгой о своем теле, своей внешности и т.д.", — заявила исполнительница хита Genie in a Bottle.

Ксеомин (инкоботулотоксин А) является инъекцией против морщин, одобренной FDA (управление по продовольствию и медикаментам США).

"Я думаю, что мы все можем рассчитывать на небольшую помощь. Почему нет" , — сказала Агилера изданию, подтверждая, что она является сторонницей инъекционных процедур по уходу за собственной кожей.

Певица уверена, что каждый должен со своим телом делать то, что ему нравится. Впрочем, наличие пластических операций лауреат премии "Грэмми" не подтвердила.

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко призналась, делала ли пластические операции и на какие процедуры решилась.

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