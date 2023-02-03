Які травми отримала Надя Дорофєєва на зйомках кліпу Вотсап

Надя Дорофєєва показала наслідки зйомок нового кліпу "Вотсап"

Напередодні відбулась прем’єра нового кліпу співачки Наді Дорофєєвої (DOROFEEVA) на пісню "Вотсап". У відео артистка енергійно грала на барабанах. Опанування нового музичного інструменту призвело до деяких травмувань.

Їх Надя показала у своєму Instagram.

Деталі

За два тижні до зйомок, режисер Інді Хаіта повідомив співачці, що у новому кліпі вона буде драмершою. Ось тільки на барабанах грати Надя не вміла. Саме на той час припала підготовка до сольного концерту в Києві, а ще зйомки новорічного виступу, запис нової пісні, зустрічі та три концерти.

Втім, Дорофєєвій вдалось викроїти час на шість занять. На знімальному майданчику Надя виклалась настільки, що майже не помітила, як ледь не стерла пальці до костей.

Після цього досвіду Надя прийшла до висновків, якими поділилась з шанувальниками. Далі пряма мова співачки.

Ніколи не сцяти і не здаватися (не у буквальному сенсі, звісно)

Треба правильно розставляти установку, а то будуть травми

Треба на заняттях уважно слухати вчителя, музику, клік і себе

А потім — забути про техніку і просто отримати кайф від енергії, яка тебе сама поведе, якщо ти їй віддаєшся.

"Всім драмерам — моє шанування. Тепер по іншому дивлюсь на вашу працю", — підсумувала Надя.

"Вотсап" — це вже друга композиція, над якою артистка працювала спільно з бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Надя Дорофєєва та шоувумен Маша Єфросініна приєднались до кампейну Hugo Boss, в якому беруть участь світові зірки. Також ми писали, що Надя Дорофєєва стала амбасадоркою служби розшуку дітей "Магнолія".