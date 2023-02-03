Какие травмы получила Надя Дорофеева на съемках клипа Вотсап

Надя Дорофеева показала последствия съемок нового клипа "Вотсап"

Накануне состоялась премьера нового клипа певицы Нади Дорофеевой (DOROFEEVA) на песню "Вотсап". В видео артистка энергично играла на барабанах. Освоение нового музыкального инструмента привело к некоторым травмам.

Их Надя показала в своем Instagramе.

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За две недели до съемок режиссер Инди Хаита сообщил певице, что в новом клипе она будет драмершей. Вот только на барабанах играть Надя не умела. Именно на это время пришлась подготовка к сольному концерту в Киеве, а также съемки новогоднего выступления, запись новой песни, встречи и три концерта.

Впрочем, Дорофеевой удалось выкроить время на шесть занятий. На съемочной площадке Надя выложилась настолько, что почти не заметила, как едва не стерла пальцы до костей.

После этого опыта Надя пришла к выводам, которыми поделилась с поклонниками. Дальше прямая речь певицы.

Никогда не сцять и не сдаваться (не в буквальном смысле, конечно)

Надо правильно расставлять установку, а то будут травмы

Надо на занятиях внимательно слушать учителя, музыку, клик и себя

А потом забыть о технике и просто получить кайф от энергии, которая тебя сама поведет, если ты ей отдаешься.

"Всем драмерам — мое почитание. Теперь иначе смотрю на ваш труд", — подытожила Надя.

"Вотсап" — это уже вторая композиция, над которой артистка работала совместно с бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Надя Дорофеева и шоувумен Маша Ефросинина присоединились к кампейну Hugo Boss, в котором участвуют мировые звезды. Также мы писали, что Надя Дорофеева стала послом службы розыска детей "Магнолия".