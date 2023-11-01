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Ксенія Мішина розповіла про свою вагу і раціон

1 листопада 2023 14:06
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Ксенія Мішина розповіла про свою вагу і раціон
Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Ксенія Мішина раніше розповідала, що схудла за 4 місяці на 12 кілограмів. Акторка худла адже на початку повномасштабного вторгнення набрала зайву вагу. Тепер вона ретельно стежить за своїм раціоном і регулярно займається спортом.

Про свою вагу і раціон розповіла в Instagram

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Головне прийняти рішення

Ксенія Мішина відповідала на питання своїх підписників в сторіс в Instagram. І на питання щодо своєї ваги та зросту акторка розповіла, що її зріст 168 сантиметрів, а вага приблизно 50 кілограмів. Таку вагу зірка старається підтримувати. 

 

Ксенія Мішина
Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

На питання про свій раціон Ксенія розповіла, що він доволі обмежений і у ньому немає м’яса. 

 

Ксенія Мішина
Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

"Їм рибу, морепродукти, яйця, сир (творог), овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи, крупи", — поділилася Мішина.

Вона додала, що раніше рахувала калорії, які споживає, проте зараз цього не робить, адже знає, скільки і чого їй потрібно їсти. 

На питання щодо того, де взяти мотивацію на заняття спортом акторка відповіла, що треба просто прийняти рішення. 

 

Ксенія Мішина
Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, Ксенія Мішина розкрила цікаві подробиці свого особистого життя. 

Також ми писали, що Ксенія Мішина розповіла про свою операцію. 

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