Ксения Мишина рассказала о своем весе и рационе

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина ранее рассказывала, что похудела за 4 месяца на 12 килограммов. Актриса худела, так как в начале полномасштабного вторжения набрала лишний вес. Теперь она усердно следит за своим рационом и регулярно занимается спортом.

О своем весе и рационе Ксения рассказала в Instagram.

Читайте также:

Главное — принять решение

Ксения Мишина отвечала на вопросы своих подписчиков в сторис в Instagram. И на вопрос о своем весе и росте актриса рассказала, что ее рост 168 сантиметров, а вес примерно 50 килограммов. Такой вес звезда старается поддерживать.

Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua

На вопрос о своем рационе Ксения рассказала, что он достаточно ограничен и в нем нет мяса.

Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua

"Ем рыбу, морепродукты, яйца, сыр (творог), овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, крупы", — поделилась Мишина.

Она добавила, что раньше считала употребляемые калории, однако сейчас этого не делает, так как знает, сколько и чего ей нужно есть.

На вопрос, где взять мотивацию на занятия спортом, актриса ответила, что нужно просто принять решение.

Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua

Напомним, Ксения Мишина раскрыла интересные подробности своей личной жизни.

Также мы писали, что Ксения Мишина рассказала о своей операции.