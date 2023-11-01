Ксения Мишина рассказала о своем весе и рационе
Ксения Мишина ранее рассказывала, что похудела за 4 месяца на 12 килограммов. Актриса худела, так как в начале полномасштабного вторжения набрала лишний вес. Теперь она усердно следит за своим рационом и регулярно занимается спортом.
О своем весе и рационе Ксения рассказала в Instagram.
Главное — принять решение
Ксения Мишина отвечала на вопросы своих подписчиков в сторис в Instagram. И на вопрос о своем весе и росте актриса рассказала, что ее рост 168 сантиметров, а вес примерно 50 килограммов. Такой вес звезда старается поддерживать.
На вопрос о своем рационе Ксения рассказала, что он достаточно ограничен и в нем нет мяса.
"Ем рыбу, морепродукты, яйца, сыр (творог), овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, крупы", — поделилась Мишина.
Она добавила, что раньше считала употребляемые калории, однако сейчас этого не делает, так как знает, сколько и чего ей нужно есть.
На вопрос, где взять мотивацию на занятия спортом, актриса ответила, что нужно просто принять решение.
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