Ксенія Мішина поділилася з українцями найпотаємнішим

Українська акторка Ксенія Мішина на інтерв'ю. Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Молода українська акторка і ведуча розважального шоу "Я люблю Україну" Ксенія Мішина розкрила подробиці особистого життя. Зокрема, відома телезірка відповіла на запитання щодо стосунків, яке дуже хвилює її підписників, і показала пікантні кадри.

Відповідним відео Ксенія Мішина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Відповідь на запитання

Українська телезірка розповіла про те, як в неї постійно питають, чому в неї нікого немає, хоча сама вона є дуже успішною і красивою.

"Вже достатньо примітивно вважати, що жінка прагне краси та особистої вишуканості для того, щоб її обрали. І іноді в голові не вкладається, що, щодня проживаючи насичено і усвідомлено життя, заробляючи гроші, збагачуючи та розвиваючи себе, я повинна перекладати на когось відповідальність за свій сімейний стан", — зазначила Ксенія Мішина.

Акторка Ксенія Мішина на шоу "Хто зверху?". Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Також українська акторка пояснила, що таке щастя, і розповіла,що потрібно робити в тій чи іншій ситуації.

"З погляду біології відчуття щастя визначається не зовнішніми параметрами, а складною системою нейромедіаторів: серотоніном, дофаміном та окситоцином. Якщо ж розглянути інший бік, то щастя — це особливий сенс, ілюзія, яка огортає життя людини. Тобто, це суб’єктивне бачення свого світу. І свої параметри класних настроїв. Якщо щастя полягає у приємних відчуттях зсередини, потрібно вивчити свою біохімію. Якщо щастя ґрунтується на відчутті свідомості життя, то треба розумніше себе обманювати", — також додала акторка.

Українська зірка Ксенія Мішина в салоні краси в Києві. Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Хто така жінка

За словами Ксенії Мішиної, жінка — це самостійна особистість, яка сама вирішує, з ким та коли починати стосунки. Також акторка зазначила, що жінка сама вирішує і те, якими будуть ці стосунки.

"Жінка — самостійна одиниця. Вона сама вибирає, з ким і коли будувати стосунки. Які? Вона також визначає. Це може бути просто с*кс, це може бути глибше. І подібні умови самовизначення не роблять її неповноцінною, самотньою чи нещасною. А якщо ви чогось не бачите, це не означає, що цього немає", — стверджує українська зірка.

Публікація зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Особисте життя акторки

Після участі у проєкті "Холостячка" Ксенія Мішина продовжила будувати стосунки з переможцем шоу Олександром Еллертом.

Акторка Ксенія Мішина зі своїм колишнім Олександром Еллертом. Фото: скриншот з YouTube

Втім, згодом вони розійшлися, а сама Ксенія під час інтерв’ю зі Славою Дьоміним розповіла про свої плани на майбутнє. Зокрема, акторка зізналася, що спілкується з кількома чоловіками, і розповіла про свої бажання.

"Я взагалі можу зараз симпатизувати багатьом чоловікам. Я спілкуюсь з деякими чоловіками. Я не обираю зараз нікого. Я живу та насолоджуюсь своїм життям. Я б хотіла вийти заміж та народити ще одну дитину. Якщо ми вирішимо, що хочемо фату — хай буде, якщо ми виберемо щось інше — заради Бога. Мені здається, що штамп в паспорті має бути", — зізналася Ксенія Мішина.

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