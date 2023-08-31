Куди сходити у вересні: концерти, спецпокази фільмів, музична премія та зіркова барахолка

Концерт музикантів та шанувальники. Фото: Google

Перший місяць осені обіцяє бути насиченим на численні культурні події. Багато артистів вирушили у всеукраїнські тури, театри та опери ставлять свій репертуар, зірки готують образи на грандіозну музичну премію, яка відбудеться наприкінці місяця в столиці.

Новини.LIVE розкаже про цікаві події вересня.

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"Кураж Базар", 2-3 вересня

На дводенний благодійний івент завітають зірки українського шоу-бізнесу. У відвідувачів заходу буде можливість не тільки поспілкуватися з артистами, але й придбати унікальні речі, які ті продаватимуть.

2 вересня:

Cape Cod 12:00 — 14:00

Женя Янович 13:00 — 17:00

Ігор Лаченков 13:00 — 17:00

Саша Шабаліна 13:00 — 17:00

Лана Чубаха 13:00 — 19:00

Дмитро та Ольга Шурови (Pianoбой) 13:00 — 15:00

ROXOLANA 16:00 — 20:00

Лариса Хапуга 15:00 — 19:00

Леся Патока 16:00 — 20:00

3 вересня:

Леся Нікітюк 13:00 — 20:00

Влад Іваненко 14:00 — 16:00

Христина Соловій 14:00 — 17:00

Мішель Андраде 14:00 — 17:00

LNJ 15:00 — 18:00

Анна Завертайло 15:00 — 19:00

Наталя Гаріпова 16:00 — 18:00

Локація: Garage, вул. Межигірська, 82 (станція метро "Тараса Шевченка"), Київ.

Квитки: 250 грн.

Pianoбой, 5 вересня

Музичний продюсер Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024" Дмитро Шуров відіграв липневий концерт в столиці, і той пройшов з аншлагом. Тоді не всі охочі змогли потрапити на довгоочікуваний виступ. Тож артист вирішив потішити шанувальників новим благодійним концертом. А там вже можна і про "Євробачення" запитати.

"Київ, приходьте до нас на терасу, щоб нагадати мені тексти моїх найромантичніших пісень, тому що саме їх я планую вам зіграти у цей вечір. Ну і без рок-н-ролу не обійдеться", — анонсував виступ Дмитро Шуров.

Локація: Тераса D12 (вул. Десятинна,12), Київ.

Квитки: від 450 грн.

Спецпоказ фільму "Батько", 17 вересня

Кримінальна драма є дебютною режисерською роботою Олександра Кобзаря. Він також зіграв головну роль в стрічці. Над своїм новим фільмом Кобзар працював з 2019 року. Каже, що натхнення черпав, аналізуючи стосунки зі своїм батьком та осмислюючи значення зв'язків між поколіннями.

Спочатку планувалося, що головну роль зіграє Сергій Міхалок (гурт Brutto), однак у той період він повністю присвятив себе музиці. Знімальна група наполягла, щоб головну роль грав сам Кобзар.

Олександр Кобзар — заслужений артист України, понад 12 років був актором одного з київських театрів. Він зіграв щонайменше у 45 фільмах та серіалах ("Поводир", "Скажене весілля"). На творчому вечорі в поціновувачів кіно буде можливість особисто поспілкуватися з режисером та знімальною групою.

Локація: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5, Київ.

Квитки: від 300 грн.

Дмитро Монатік

Артист, який виступає під псевдонімом MONATIK, після успіху всеукраїнського туру "ART Оборона" дасть велике сольне шоу в Києві. В рамках туру співаку вдалося зібрати 1 млн 613 тисяч гривень, які підуть на допомогу українцям з прифронтових та деокупованих територій. Київський концерт також матиме благодійний характер.

"Треба на чомусь концентруватися. На ненависть до Росії не хочеться витрачати сили і ресурс. Хочеться витрачати ресурс і сили на любов до України та українців", — прокоментував майбутнє шоу співак та амбасадор Всеукраїнської програми ментального здоров'я.

Локація: "Палац Україна", вул. Велика Васильківська, 103, Київ.

Квитки: від 1100 грн.

Kalush Orchestra, з 21 вересня

В рамках двотижневого туру гурту концерти відбудуться в десяти містах України: Луцьку, Львові, Києві, Рівному, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Житомирі, Чернівцях та Ужгороді.

Переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" наживо представлять нові треки та порадують публіку вже добре відомими роботами, включно з переможним хітом Stefania. Серед прем’єр — англомовні композиції, випущені за час проведення європейського туру. Традиційно під час концертів Kalush Orchestra буде проведено благодійні аукціони. Частина коштів від продажу квитків теж піде на благодійність.

Локація в столиці (29 вересня): ATLAS, вул. Січових Стрільців, 37-41, Київ.

Квитки: від 600 грн.

Володимир Дантес, Олексій Дурнєв

З минулого року шоумени виступають у різних куточках Європи в рамках туру "Пожежа". Вони спілкуються з українцями, жартують, обговорюють серйозні поточні питання в країні, а також збирають гроші на потреби ЗСУ. Компанію хлопцям на сцені склали й зірки українського шоу-бізнесу, а саме Маша Єфросиніна, Дмитро Монатік, блогерка Раміна Есхакзай та інші.

Локація: МЦКМ "Жовтневий палац", Алея Героїв Небесної Сотні, 1, Київ.

Квитки: від 590 грн.

Одне з шоу туру "Пожежа" за участі Маші Єфросиніної. Фото: Google

MUZVAR AWARDS

Музична премія від однойменного порталу "МУЗВАР" збере під одним дахом десятки зірок. У цьогорічній події будуть обрані переможці в 14 категоріях, а на сцені виступлять Джамала, СКАЙ, KAZKA, PROBASS ∆ HARDI, Tember Blanche та інші артисти.

Традиційно у кожній номінації візьмуть участь по п'ять претендентів на перемогу: чотирьох озвучив оргкомітет премії, а п'ятого обрали читачі порталу "МУЗВАР".

Локація: МЦКМ "Жовтневий палац", Алея Героїв Небесної Сотні, 1, Київ.

Квитки: від 499 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які фільми вийдуть в український кінопрокат цього вересня. Також ми писали, що гурт "Друга Ріка" дасть 2 концерти на лівобережжі та правобережжі Києва.