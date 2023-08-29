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"Друга Ріка" дасть 2 концерти на лівобережжі та правобережжі Києва

29 серпня 2023 12:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Друга Ріка" дасть 2 концерти на лівобережжі та правобережжі Києва
Гурт "Друга Ріка". Фото: менеджмент гурту
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Гурт "Друга Ріка" зіграє два концерти назвою "Світ на різних берегах". Музиканти зіграють дві різні програми на лівому та на правому берегах столиці 1 та 2 вересня.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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Однойменна назва концертів пов'язана з піснею "Світ на різних берегах", яка за своїм пророчим змістом стала актуальним відображенням останніх подій в країні, коли незважаючи на природну відмінність, відбулося об’єднання суспільств та держав заради порятунку світу.

 

Гурт "Друга Ріка". Фото: менеджмент гурту

1 вересня — виступ на правому березі Києва, і оскільки саме у центральній частині мегаполісу вирує активне життя міста, то гостей очікує потужний рок-сет з фан-зоною. Подія відбудеться на терасі ТРЦ "Гулівер". Відвідувачі зможуть не тільки заспівати з музикантами улюблених пісень, а й потанцювати просто неба.

 

Гурт "Друга Ріка". Фото: менеджмент гурту

2 вересня — концерт на лівому березі, якому притаманне більш розміряне життя, тож для слухачів звучатиме акустична програма "ІНША РІКА" на терасі ТРЦ River Mall. Крім того, це остання можливість для киян наживо почути хіти гурту в глибокому й чуйному акустичному звучанні.

"Нещодавно ми повідомили нашим шанувальникам, що готуємо сюрприз. Отже, ми зіграємо два концерти, але з максимально контрастним звучанням. Не обов'язково ходити на два концерти поспіль, але ви маєте унікальний шанс відірватися під рок-програму та розслабитися і почілити наступного дня у супроводі акустичної "ІНШОЇ РІКИ". Це такий варіативний перфоманс єднання: два береги, два концерти, дві програми — одна країна, одне місто, одна "Друга ріка". Ріка, що може бути як бурхливою, так і спокійною, що ми й продемонструємо цими двома виступами", — прокоментував подію фронтмен гурту Валерій Харчишин.

 

Гурт "Друга Ріка". Фото: менеджмент гурту

 

Гурт "Друга Ріка". Фото: менеджмент гурту

Концерти матимуть благодійний характер, адже частина коштів з продажу квитків піде на закриття потреб ЗСУ, запити на які гурт отримує напряму від військовослужбовців.

Нещодавно "Друга Ріка" відзвітувала за попередні збори для ЗСУ. Завдяки підтримці та донатам своїх шанувальників під час європейського туру, музикантам вдалося зібрати та передати на закриття потреб спецпідрозділу ГУР МО України 1 810 006 гривень, на які було придбано 7 квадроциклів. А також музиканти повідомили про закупівлю обладнання та спорядження для військових на суму 343 290 грн.

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