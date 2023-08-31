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Куда сходить в сентябре: концерты, спецпоказы фильмов, музыкальная премия и звездная барахолка

31 августа 2023 20:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Куда сходить в сентябре: концерты, спецпоказы фильмов, музыкальная премия и звездная барахолка
Концерт музыкантов и поклонники. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Первый месяц осени обещает быть насыщенным многочисленными культурными событиями. Многие артисты отправились во всеукраинские туры, театры и оперы ставят свой репертуар, звезды готовят образы на грандиозную музыкальную премию, которая пройдет в конце месяца в столице.

Новини.LIVE расскажет об интересных событиях сентября.

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"Кураж Базар", 2-3 сентября

На двухдневный благотворительный ивент приедут звезды украинского шоу-бизнеса. У посетителей мероприятия будет возможность не только пообщаться с артистами, но и приобрести уникальные вещи, которые они будут продавать.

2 сентября:

  • Cape Cod 12:00 — 14:00
  • Женя Янович 13:00 — 17:00
  • Игорь Лаченков 13:00 — 17:00
  • Саша Шабалина 13:00 — 17:00
  • Лана Чубаха 13:00 — 19:00
  • Дмитрий и Ольга Шуровы (Pianoбой) 13:00 — 15:00
  • ROXOLANA 16:00 — 20:00
  • Лариса Хапуга 15:00 — 19:00
  • Леся Патока 16:00 — 20:00

3 сентября:

  • Леся Никитюк 13:00 — 20:00
  • Влад Иваненко 14:00 — 16:00
  • Кристина Соловой 14:00 — 17:00
  • Мишель Андраде 14:00 — 17:00
  • LNJ 15:00 — 18:00
  • Анна Завертайло 15:00 — 19:00
  • Наталья Гарипова 16:00 — 18:00

Локация: Garage, ул. Межигорская, 82 (станция метро "Тараса Шевченко"), Киев.

Билеты: 250 грн.

Pianoбой, 5 сентября

Музыкальный продюсер Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" Дмитрий Шуров отыграл июльский концерт в столице, и тот прошел с аншлагом. Тогда не все желающие смогли попасть на долгожданное выступление. Так что артист решил порадовать поклонников новым благотворительным концертом. А там уже можно и о "Евровидении" спросить.

"Киев, приходите к нам на террасу, чтобы напомнить мне тексты моих романтичных песен, потому что именно их я планирую вам сыграть в этот вечер. Ну и без рок-н-ролла не обойдется", — анонсировал выступление Дмитрий Шуров.

Локация: Терраса D12 (ул. Десятинная,12), Киев.

Билеты: от 450 грн.

Спецпоказ фильма "Отец", 17 сентября

Криминальная драма является дебютной режиссерской работой Александра Кобзаря. Он также сыграл главную роль в картине. Над своим новым фильмом Кобзарь работал с 2019 года. Говорит, что вдохновение черпал, анализируя отношения с отцом и осмысливая значение связей между поколениями.

Первоначально планировалось, что главную роль играет Сергей Михалок (группа Brutto), однако в тот период она полностью посвятила себя музыке. Съемочная группа настояла, чтобы главную роль играл сам Кобзарь.

Александр Кобзарь — заслуженный артист Украины, более 12 лет был актером одного из киевских театров. Он сыграл по меньшей мере в 45 фильмах и сериалах ("Поводырь", "Бешеная свадьба"). На творческом вечере у любителей кино будет возможность лично пообщаться с режиссером и съемочной группой.

Локация: Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, ул. Богдана Хмельницкого, 5, Киев.

Билеты: от 300 грн.

Дмитрий Монатик

Артист, выступающий под псевдонимом MONATIK, после успеха всеукраинского тура "ART Оборона" даст большое сольное шоу в Киеве. В рамках тура певцу удалось собрать 1 млн 613 тысяч гривен, которые пойдут на помощь украинцам с прифронтовых и деоккупированных территорий. Киевский концерт также будет носить благотворительный характер.

"Надо на чем-то сконцентрироваться. На ненависть к России не хочется тратить силы и ресурс. Хочется тратить ресурс и силы на любовь к Украине и украинцам", прокомментировал будущее шоу певец и посол Всеукраинской программы ментального здоровья.

Локация: "Дворец Украина", ул. Большая Васильковская, 103, Киев.

Билеты: от 1100 грн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

Kalush Orchestra, с 21 сентября

В рамках двухнедельного тура группы концерты пройдут в десяти городах Украины: Луцке, Львове, Киеве, Ровно, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Черновцах и Ужгороде.

Победители песенного конкурса "Евровидение-2022" вживую представят новые треки и порадуют публику уже хорошо известными работами, включая победный хит Stefania. Среди премьер англоязычные композиции, выпущенные за время проведения европейского тура. Традиционно во время концертов Kalush Orchestra будут проведены благотворительные аукционы. Часть средств от продажи билетов тоже уйдет на благотворительность.

Локация в столице (29 сентября): ATLAS, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41, Киев.

Билеты: от 600 грн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KALUSH (@kalush.official)

Владимир Дантес, Алексей Дурнев

С прошлого года шоумены выступают в разных уголках Европы в рамках тура "Пожар". Они общаются с украинцами, шутят, обсуждают и серьезные текущие вопросы в стране, а также собирают деньги на нужды ВСУ. Компанию ребятам на сцене составили и звезды украинского шоу-бизнеса, а именно Маша Ефросинина, Дмитрий Монатик, блогерша Рамина Эсхакзай и другие.

Локация: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1, Киев.

Билеты: от 590 грн.

Одно из шоу тура "Пожежа" с участием Маши Ефросининой. Фото: Google

MUZVAR AWARDS

Музыкальная премия от одноименного портала "МУЗВАР" соберет под одной крышей десятки звезд. В этом году будут выбраны победители в 14 категориях, а на сцене выступят Джамала, СКАЙ, KAZKA, PROBASS ∆ HARDI, Tember Blanche и другие артисты.

Традиционно в каждой номинации примут участие по пять претендентов на победу: четырех озвучил оргкомитет премии, а пятого избрали читатели портала "МУЗВАР".

Локация: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1, Киев.

Билеты: от 499 грн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МУЗВАР (@muzvar.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие фильмы выйдут в украинский кинопрокат этого сентября. Также мы писали, что группа "Друга Ріка" даст 2 концерта на левобережье и правобережье Киева.

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