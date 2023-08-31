Куда сходить в сентябре: концерты, спецпоказы фильмов, музыкальная премия и звездная барахолка

Концерт музыкантов и поклонники. Фото: Google

Первый месяц осени обещает быть насыщенным многочисленными культурными событиями. Многие артисты отправились во всеукраинские туры, театры и оперы ставят свой репертуар, звезды готовят образы на грандиозную музыкальную премию, которая пройдет в конце месяца в столице.

Новини.LIVE расскажет об интересных событиях сентября.

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"Кураж Базар", 2-3 сентября

На двухдневный благотворительный ивент приедут звезды украинского шоу-бизнеса. У посетителей мероприятия будет возможность не только пообщаться с артистами, но и приобрести уникальные вещи, которые они будут продавать.

2 сентября:

Cape Cod 12:00 — 14:00

Женя Янович 13:00 — 17:00

Игорь Лаченков 13:00 — 17:00

Саша Шабалина 13:00 — 17:00

Лана Чубаха 13:00 — 19:00

Дмитрий и Ольга Шуровы (Pianoбой) 13:00 — 15:00

ROXOLANA 16:00 — 20:00

Лариса Хапуга 15:00 — 19:00

Леся Патока 16:00 — 20:00

3 сентября:

Леся Никитюк 13:00 — 20:00

Влад Иваненко 14:00 — 16:00

Кристина Соловой 14:00 — 17:00

Мишель Андраде 14:00 — 17:00

LNJ 15:00 — 18:00

Анна Завертайло 15:00 — 19:00

Наталья Гарипова 16:00 — 18:00

Локация: Garage, ул. Межигорская, 82 (станция метро "Тараса Шевченко"), Киев.

Билеты: 250 грн.

Pianoбой, 5 сентября

Музыкальный продюсер Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" Дмитрий Шуров отыграл июльский концерт в столице, и тот прошел с аншлагом. Тогда не все желающие смогли попасть на долгожданное выступление. Так что артист решил порадовать поклонников новым благотворительным концертом. А там уже можно и о "Евровидении" спросить.

"Киев, приходите к нам на террасу, чтобы напомнить мне тексты моих романтичных песен, потому что именно их я планирую вам сыграть в этот вечер. Ну и без рок-н-ролла не обойдется", — анонсировал выступление Дмитрий Шуров.

Локация: Терраса D12 (ул. Десятинная,12), Киев.

Билеты: от 450 грн.

Спецпоказ фильма "Отец", 17 сентября

Криминальная драма является дебютной режиссерской работой Александра Кобзаря. Он также сыграл главную роль в картине. Над своим новым фильмом Кобзарь работал с 2019 года. Говорит, что вдохновение черпал, анализируя отношения с отцом и осмысливая значение связей между поколениями.

Первоначально планировалось, что главную роль играет Сергей Михалок (группа Brutto), однако в тот период она полностью посвятила себя музыке. Съемочная группа настояла, чтобы главную роль играл сам Кобзарь.

Александр Кобзарь — заслуженный артист Украины, более 12 лет был актером одного из киевских театров. Он сыграл по меньшей мере в 45 фильмах и сериалах ("Поводырь", "Бешеная свадьба"). На творческом вечере у любителей кино будет возможность лично пообщаться с режиссером и съемочной группой.

Локация: Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, ул. Богдана Хмельницкого, 5, Киев.

Билеты: от 300 грн.

Дмитрий Монатик

Артист, выступающий под псевдонимом MONATIK, после успеха всеукраинского тура "ART Оборона" даст большое сольное шоу в Киеве. В рамках тура певцу удалось собрать 1 млн 613 тысяч гривен, которые пойдут на помощь украинцам с прифронтовых и деоккупированных территорий. Киевский концерт также будет носить благотворительный характер.

"Надо на чем-то сконцентрироваться. На ненависть к России не хочется тратить силы и ресурс. Хочется тратить ресурс и силы на любовь к Украине и украинцам", — прокомментировал будущее шоу певец и посол Всеукраинской программы ментального здоровья.

Локация: "Дворец Украина", ул. Большая Васильковская, 103, Киев.

Билеты: от 1100 грн.

Kalush Orchestra, с 21 сентября

В рамках двухнедельного тура группы концерты пройдут в десяти городах Украины: Луцке, Львове, Киеве, Ровно, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Черновцах и Ужгороде.

Победители песенного конкурса "Евровидение-2022" вживую представят новые треки и порадуют публику уже хорошо известными работами, включая победный хит Stefania. Среди премьер — англоязычные композиции, выпущенные за время проведения европейского тура. Традиционно во время концертов Kalush Orchestra будут проведены благотворительные аукционы. Часть средств от продажи билетов тоже уйдет на благотворительность.

Локация в столице (29 сентября): ATLAS, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41, Киев.

Билеты: от 600 грн.

Владимир Дантес, Алексей Дурнев

С прошлого года шоумены выступают в разных уголках Европы в рамках тура "Пожар". Они общаются с украинцами, шутят, обсуждают и серьезные текущие вопросы в стране, а также собирают деньги на нужды ВСУ. Компанию ребятам на сцене составили и звезды украинского шоу-бизнеса, а именно Маша Ефросинина, Дмитрий Монатик, блогерша Рамина Эсхакзай и другие.

Локация: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1, Киев.

Билеты: от 590 грн.

Одно из шоу тура "Пожежа" с участием Маши Ефросининой. Фото: Google

MUZVAR AWARDS

Музыкальная премия от одноименного портала "МУЗВАР" соберет под одной крышей десятки звезд. В этом году будут выбраны победители в 14 категориях, а на сцене выступят Джамала, СКАЙ, KAZKA, PROBASS ∆ HARDI, Tember Blanche и другие артисты.

Традиционно в каждой номинации примут участие по пять претендентов на победу: четырех озвучил оргкомитет премии, а пятого избрали читатели портала "МУЗВАР".

Локация: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1, Киев.

Билеты: от 499 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие фильмы выйдут в украинский кинопрокат этого сентября. Также мы писали, что группа "Друга Ріка" даст 2 концерта на левобережье и правобережье Киева.