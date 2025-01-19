Катерині Кухар виповнилося 43

Кухар повеселила шанувальників відео з донькою
У суботу, 18 січня, українська балерина Катерина Кухар відсвяткувала 43-й день народження. Зірка вирішила кумедно повідомити про свято своїм шанувальникам.
Відео разом із донькою Катерина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Кухар відсвяткувала день народження
На опублікованих кадрах балерина задуває свічки "42" на торті, який тримала її донечка Анастасія, та втомлено падає на ліжко. Зірку підіймає будильник і на торті цифри змінюються на "43". Кухар хотіла показати шанувальникам, як швидко промайнув рік її життя.
Шанувальники тепло привітали зірку з її днем.
"Катінька, люба, зі святом вас. Люблю, обожнюю. Всього лише найкращого вам. Обіймаю міцно і цілую".
"Катю! З Днем Народження! Нехай новий рік життя буде сповнений щастя, радості, досягнень, гармонії і яскравих емоцій! Миру Вам і всій родині".
Нагадаємо, балерина Катерина Кухар приміряла сукню із серіалу "Емілі в Парижі". Також її чоловік Олександр Стоянов шокував заявою.
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