Катерині Кухар виповнилося 43

Українська балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

У суботу, 18 січня, українська балерина Катерина Кухар відсвяткувала 43-й день народження. Зірка вирішила кумедно повідомити про свято своїм шанувальникам.

Відео разом із донькою Катерина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Кухар відсвяткувала день народження

На опублікованих кадрах балерина задуває свічки "42" на торті, який тримала її донечка Анастасія, та втомлено падає на ліжко. Зірку підіймає будильник і на торті цифри змінюються на "43". Кухар хотіла показати шанувальникам, як швидко промайнув рік її життя.

Шанувальники тепло привітали зірку з її днем.

"Катінька, люба, зі святом вас. Люблю, обожнюю. Всього лише найкращого вам. Обіймаю міцно і цілую".

"Катю! З Днем Народження! Нехай новий рік життя буде сповнений щастя, радості, досягнень, гармонії і яскравих емоцій! Миру Вам і всій родині".

Коментарі під відео Катерини Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Нагадаємо, балерина Катерина Кухар приміряла сукню із серіалу "Емілі в Парижі". Також її чоловік Олександр Стоянов шокував заявою.